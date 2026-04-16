Министарство здравља: Дринић поново обмањује јавност клеветањем министра Шеранића

Аутор:

АТВ
16.04.2026 16:43

Небојша Дринић
Министарство здравља Републике Српске упозорило је да Небојша Дринић наставља да обмањује јавност о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству и да клеветањем министра Алена Шеранића неће умањити своју срамоту због изношења лажи.

Поводом данашњег поновног оглашавања Дринића о Фонду солидарности, из Министарства су упозорили на даље обмањивање јавности у виду напада на личност и клеветање министра Шеранића које неће умањити Дринићеву срамоту због лажи које је пласирао грађанима у јавно доступном видеу, нити тиме изазвану узнемиреност родитеља.

- Подсјећамо да су управо у мандату министра Шеранића направљени крупни искораци у области дјечије и социјалне заштите у Републици Српској, међу којима је и увођење права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу које претходно није постојало у систему - навели су из Министарства у објави на Инстаграму.

То је, како је истакнуто, једно од укупно девет права које породице у Републици Српској остварују само по основу Закона о дјечјој заштити.

Наглашено је да се сва та права редовно исплаћују, а у мандату Шеранића многа су и значајно проширена и повећана, попут права на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, за запослене породиље, које остварују послодавци сада у износу од 100 одсто бруто плате исплаћене породиљи или права на помоћ за опрему новорођенчета које је са 250 повећано на 500 КМ.

- Све ово је, уосталом, грађанима врло добро познато - наглашено је из Министарства здравља и социјалне заштите.

Истакнуто је да су овакви иступи Дринића лишени елементарне хуманости и пристојности, а дјеца и родитељи не смију бити изложени вјештачки креираном страху и неизвјесности ради нечије личне промоције и политичке амбиције.

(РТРС)

Прочитајте више

Ови хороскопски знакови мрзе када ствари не иду по њиховом

Занимљивости

Ови хороскопски знакови мрзе када ствари не иду по њиховом

3 ч

0
Полицајац у ФБиХ се јавља на позив

Друштво

Ово може само у БиХ: Назвао полицију да пријаву швалерацију

3 ч

1
Бернардо Силва из Манчестер Ситија избија лопту током утакмице Премијер лиге између Челсија и Манчестер Ситија у Лондону, у недјељу, 12. априла 2026. године.

Фудбал

Бернардо Силва напушта Сити и прелази у Јувентус

3 ч

0
Предсједник Француске Емануел Макрон

Свијет

Макрон поручио тинејџерима: Искључите телефоне и читајте

3 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Република Српска

Још бензински пумпи укључено у акцију, ево које су у питању

4 ч

1
Недељко Елек

Република Српска

Елек: Очекујем извињење Горици Додик од Станивуковића и ПДП-а

5 ч

15
Саво Минић на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске

Република Српска

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

6 ч

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић са студентима Правног факултета УНИБЛ, након разговора у НСРС.

Република Српска

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

51

Меси купио фудбалски клуб!

19

47

Инфлуенсер прозвао Станивуковића због сјече стабала на Врбасу: Па је*о ја мајку, ко сте ви људи?

19

34

Цеца помогла да се роди! Јован Пејић јавно проговорио: Ја сам дијете из епрувете

19

32

Отворен сајам туризма у Бијељини

19

30

Колико ће коштати нови вртић у Градишци?

