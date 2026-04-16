Министарство здравља: Дринић поново обмањује јавност клеветањем министра Шеранића

Министарство здравља Републике Српске упозорило је да Небојша Дринић наставља да обмањује јавност о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству и да клеветањем министра Алена Шеранића неће умањити своју срамоту због изношења лажи.
Поводом данашњег поновног оглашавања Дринића о Фонду солидарности, из Министарства су упозорили на даље обмањивање јавности у виду напада на личност и клеветање министра Шеранића које неће умањити Дринићеву срамоту због лажи које је пласирао грађанима у јавно доступном видеу, нити тиме изазвану узнемиреност родитеља.
- Подсјећамо да су управо у мандату министра Шеранића направљени крупни искораци у области дјечије и социјалне заштите у Републици Српској, међу којима је и увођење права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу које претходно није постојало у систему - навели су из Министарства у објави на Инстаграму.
То је, како је истакнуто, једно од укупно девет права које породице у Републици Српској остварују само по основу Закона о дјечјој заштити.
Наглашено је да се сва та права редовно исплаћују, а у мандату Шеранића многа су и значајно проширена и повећана, попут права на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, за запослене породиље, које остварују послодавци сада у износу од 100 одсто бруто плате исплаћене породиљи или права на помоћ за опрему новорођенчета које је са 250 повећано на 500 КМ.
- Све ово је, уосталом, грађанима врло добро познато - наглашено је из Министарства здравља и социјалне заштите.
Истакнуто је да су овакви иступи Дринића лишени елементарне хуманости и пристојности, а дјеца и родитељи не смију бити изложени вјештачки креираном страху и неизвјесности ради нечије личне промоције и политичке амбиције.
(РТРС)
