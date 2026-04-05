Вукановић: С Јеленом Тривић ни у цркву, жели да буде премијер

05.04.2026 20:39

Небојша Вукановић на сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске
Јелена Тривић је највеће разочарење и највеће политичко зло у Републици Српској, рекао је Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред.

Након недавног састанка са опозиције страсти су додатно узавреле на релацији Небојша Вукановић - Јелена Тривић. Ставови лидера Листе за правду и ред о Драшку Станивуковићу одраније су познати, међутим, осим спорадичних напада на функционере Народног фронта, Вукановић никада овако оштро није нападао Јелену Тривић.

У свом посљедњем обраћању, поручио је да са Јеленом Тривић више ни у цркву не може отићи заједно.

"Једна бескрупулозна госпођа која мисли да је паметна и која би прво требало да оде у Шипово, па онда широм Српске да каже како је то Станивуковић од заклетог непријатеља сада постаје неко са енергијом, како то рече господин Дубравац. Да она и Драшко у исто вријеме објављују исте објаве, тврдећи лажно да ја тобож нападам њену породицу. Само сам рекао да се с њима не фотографише за политичке сврхе. Немојте увлачити и добијати политичке поене сликајући се са породицом у кризи. Драго ми је да су дјеца добро, ја их не дирам, само кажем немој их увлачити у ово блато. Реци одакле ти први милион. Како је то Драшко од заклетог непријатеља постао највећи савезник и неко ко треба да буде кандидат за предсједника Српске?" рекао је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.

Он је напоменуо да на протеклом састанку опозиционих странака није било говора о кандидатури за члана Предсједништва БиХ.

"Рекао сам Драшко и Јелена подржите Бланушу. Драшко, ти се повуци, престани да нападаш Бланушу. Не може пропали студент бити испред декана и професора ЕТФ-а и борца", истиче Вукановић.

Он поручује да је његова понуда била да остале странке одлучују о другим функцијама што укључује Савјет министара, позицију предсједника Владе и истиче да је Јелена Тривић од њега затражила да буде премијер.

"Ја сам за Бланушу, СДС је за Бланушу, јеси ли ти госпођо Тривић за Бланушу? Она је рекла хоћу да будем премијер. Рекао сам јој да је на ивици цензуса дајем ти фер понуду. Да сам пашче као ти рекао бих ти да прије четири године када си ти била кандидат нисмо причали о томе. Подржао сам те безусловно, а ти си ми рекла да не могу бити министар унутрашњих послова", каже Вукановић и поручује да је Тривићка кључан проблем.

"Она је настала тако што су је СДС и Младен Босић гурали као младу асистенткињу, а онда су препознали у ПДП-у па је превели код себе обећавајући јој компензациони мандат. Она је издала СДС, па ПДП. Издаће све да би дошла до циља. Она је неискрена, подла, зла, са њом нема разговора", истакао је Вукановић.

