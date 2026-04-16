Астроном и истраживач Кримске астрофизичке опсерваторије Сергеј Назаров изјавио је да Мјесец садржи велики број минерала укључујући и ријетки изотоп хелијум 3.
"Мјесец садржи значају количину минералних ресурса, укључујући и перспективни извор енергије који је на земљи веома оскудан - хелијум 3. Ово ће омогућити развој новог енергетског сектора са веома ниским нивоом зрачења", рекао је Назаров.
Истовремено, по његовом мишљењу, биће потребно неколико деценија да се на Мјесецу створе индустријски капацитети за прераду хелијума 3 и његову испоруку на Земљу.
