На Мјесецу откривена ријетка појава

АТВ
16.04.2026 17:08

Фотографија са друге стране Мјесеца.
Фото: Tanjug/AP

Астроном и истраживач Кримске астрофизичке опсерваторије Сергеј Назаров изјавио је да Мјесец садржи велики број минерала укључујући и ријетки изотоп хелијум 3.

"Мјесец садржи значају количину минералних ресурса, укључујући и перспективни извор енергије који је на земљи веома оскудан - хелијум 3. Ово ће омогућити развој новог енергетског сектора са веома ниским нивоом зрачења", рекао је Назаров.

Истовремено, по његовом мишљењу, биће потребно неколико деценија да се на Мјесецу створе индустријски капацитети за прераду хелијума 3 и његову испоруку на Земљу.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

