Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод

Аутор:АТВ
Коментари:0
Американци су данас вратили санкционисани кинески танкер, који је јуче ушао у Хормушки мореуз, што је дјеловало као да кинески лидер Си Ђинпинг тестира блокаду Доналда Трампа.
Брод „Рич Стари“, који је превозио 250.000 барела метанола у оманску луку Сохар, нагло је промијенио курс након што је стигао до Оманског залива, који патролирају десетине америчких ратних бродова. Промијенио је своју дестинацију „по наређењу“.
Био је на путу да постане прво пловило које ће проћи кроз критични нафтни пролаз откако је амерички предсједник увео блокаду у понедјељак и изјавио да ће „елиминисати“ било који ирански брод који покуша да је пробије. У уторак је Скот Бесент, амерички министар финансија, рекао да кинеским танкерима неће бити дозвољен пролаз кроз мореуз, што значи да „неће моћи доћи до своје нафте“.
Пекинг је раније тог дана критиковао блокаду, називајући је „опасном и неодговорном“.
„Рич Стари“ је утоварио свој терет у Уједињеним Арапским Емиратима и није се очекивало да ће бити обухваћен блокадом, која је требало да се односи само на бродове који користе иранске луке.
Брод и његов кинески власник, "Шангај Сјуанрун Шипинг Ко Лтд", санкционисани су од стране САД-а 2023. године због пословања с Ираном. Потез Трампа сигнализује да он заузима бескомпромисан став о блокади и да је спреман да се супротстави Сију, кинеском лидеру, прије његове планиране посјете Пекингу за мјесец дана, пише Телеграф.
„Враћање брода Рич Стари била би најзначајнија акција блокаде откако се Кенеди супротставио Хрушчову током Кубанске ракетне кризе“, рекао је Мајкл Рубин, бивши званичник Пентагона.
Трамп је „преокренуо динамику моћи коју је Си успоставио током катастрофалног самита у Енкориџу“ 2021. године, када су кинески званичници прекорили високе званичнике САД-а, додао је он.
У уторак је портпарол кинеског министарства спољних послова рекао да ће овај потез „само погоршати тензије и поткопати ионако крхко примирје“ између САД-а и Ирана, додајући: „Ово је опасно и неодговорно понашање“.
Саудијска Арабија такође врши притисак на САД да се повуку, страхујући да би Иран могао узвратити блокадом Црвеног мора и паралисати њену економију.
Престолонасљедник Мухамед бин Салман позива Трампа да укине свој поморски карантин иранских лука у Заливу и врати се преговорима, рекли су дипломати из Залива.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
46
20
19
20
17
20
08
19
57
Тренутно на програму