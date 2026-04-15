Алармантно упозорење: САД имају муниције за само осам дана рата с Кином?

Коментари:0
Сједињене Америчке Државе тренутно располажу залихама муниције које би потрајале отприлике осам дана у случају великог сукоба са Кином. Потребно им је залиха за 800 дана.
То је слика коју су представили извршни директор компаније "Palantir Technologies", Шјам Санкар, и суоснивач компаније "Anduril Industries", Треј Стивенс, на форуму "Hill and Valley". Обојица су упозорила да америчка моћ одвраћања опада брже него што индустријска база може да одговори, пише б92.
Санкар је истакао 2027. годину као специфичан "прозор опасности" за Тајван, наводећи јаз у производњи дронова од 10.000 према 1 у корист Кине, као и 233 пута мањи капацитет бродоградње у односу на ривала.
На платформи Polymarket, уговори везани за Тајван привукли су скоро 20 милиона долара промета. Шансе за кинеску инвазију до краја 2026. године процењују се на 9%, док уговор за 30. јун 2027. године, што је ближе Санкаровом предвиђању, износи 16%.
Ове бројке не указују на панику. Ипак, ако су ове процјене тачне, а упозорења буду игнорисана, постоји шанса од један према шест да САД неће бити опремљене да одговоре на веома опасну ситуацију.
Стивенс је тврдио да САД у овом вијеку нису изградиле производне капацитете великих размјера из темеља, изузев компаније Tesla Inc.
"Anduril" је ове недјеље отворио своју фабрику "Арсенал-1" у Колумбусу (Охајо) за производњу аутономне муниције, али Стивенс процијењује да би чак и уз неограничена средства било потребно 18 мјесеци да се земља врати на прави пут.
Окружење за дионице одбрамбеног сектора се можда поправља. Компанија "Lockheed Martin Corp" управо је добила модификацију уговора са Морнарицом вриједну 1,36 милијарди долара. "Palantir", чија тржишна капитализација сада премашује 300 милијарди долара, ради заједно са Andurilом на софтверу за пројекат ракетног штита "Златна купола" (Golden Dome) вриједан 185 милијарди долара, а буџетски захтјев предсједника Трампа за фискалну 2027. годину предвиђа значајан скок у потрошњи на одбрану.
Стивенс је упозорио да бум у "дефенсе тецх" сектору (одбрамбена технологија) може да створи сопствене ризике. Стартапи који прикупљају средства на основу преувеличаних процена вриједности суочавају се са проблемом: ако приходи не сустигну те процјене, сљедећа рунда финансирања биће по нижој цијени или се уопште неће десити.
Открио је да је Андурил намјерно одредио цијену своје Серије Х финансирања по нижим мултипликаторима прихода у односу на претходну рунду – што је дисциплина коју компанија одржава од својих првих прикупљања капитала. "Такође можете прикупити мање новца по нижој цени", закључио је Стивенс.
Најновије
Најчитаније
16
43
16
32
16
21
16
16
16
07
Тренутно на програму