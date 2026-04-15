Друга пуцњава у два дана: Најмање 20 рањених у Турској, има мртвих

15.04.2026 14:00

Ротација на возилу хитне помоћи.
Најмање четири особе су погинуле, а 20 је рањено у пуцњави у школи у Турској. То је други овакав напад за само два дана у овој земљи.

Оружани напад се догодио у Средњој школи Ајсер Чалик у Караманмарашу, јавља "Дејли мејл".

Након првих извјештаја о пуцњави, екипе Хитне помоћи су одмах послате на лице мјеста. Други детаљи засад нису познати, а локалне власти су саопштиле да идентитет нападача још није утврђен.

Ово се дешава само дан након што је бивши ученик (19) упао у школу у турском округу Сиверек и ранио 16 људи, након чега је извршио самоубиство приликом покушаја хапшења.

Пуцњаве у школама су веома ријетке у Турској, преноси Блиц.

