Маскирани нападачи брутално претукли тинејџере: Љекари им се боре за живот

У насељу Винча синоћ се догодио језив инцидент у којем су двојица тинејџера, узраста 16 и 18 година, брутално претучена и са повредама опасним по живот хитно пребачена у Ургентни центар у Београду.
Драма је почела око 21 час када је полицији пријављена масовна туча. Нападачи су, међутим, успјели да побегну прије доласка патроле. Убрзо након тога, повријеђени младићи су потражили помоћ љекара.
Старији младић, М. М. (18), испричао је да су их у једном дворишту пресрела три или четири маскирана лица која су без милости почела да их ударају палицама. Нешто касније, у болницу је у пратњи мајке стигао и 16-годишњи, који је такође задобио тешке повреде у истом нападу.
Љекари су остали затечени степеном бруталности којој су тинејџери били изложени. Обојици су констатоване стравичне повреде - прелом лобање и нагњечење мозга. Због тежине стања, они су одмах задржани на одјељењу интензивне његе Ургентног центра.
Полиција је одмах кренула у потрагу за починиоцима. Према незваничним информацијама, сумња се да су нападачи са лица мјеста побјегли црним аутомобилом марке "цитроен", београдских регистарских ознака.
О свему је обавокештено Друго основно јавно тужилаштво, а у току је рад на идентификацији нападача и утврђивању мотива ове бруталне сачекуше која је узнемирила становнике Винче.
(Курир)
