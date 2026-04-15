Маскирани нападачи брутално претукли тинејџере: Љекари им се боре за живот

Аутор:

АТВ
15.04.2026 13:36

Фото: МУП Србије

У насељу Винча синоћ се догодио језив инцидент у којем су двојица тинејџера, узраста 16 и 18 година, брутално претучена и са повредама опасним по живот хитно пребачена у Ургентни центар у Београду.

Драма је почела око 21 час када је полицији пријављена масовна туча. Нападачи су, међутим, успјели да побегну прије доласка патроле. Убрзо након тога, повријеђени младићи су потражили помоћ љекара.

Сташа Кошарац

Економија

Кошарац: Русија одобрила увоз јабука и крушака из Републике Српске

Старији младић, М. М. (18), испричао је да су их у једном дворишту пресрела три или четири маскирана лица која су без милости почела да их ударају палицама. Нешто касније, у болницу је у пратњи мајке стигао и 16-годишњи, који је такође задобио тешке повреде у истом нападу.

Љекари су остали затечени степеном бруталности којој су тинејџери били изложени. Обојици су констатоване стравичне повреде - прелом лобање и нагњечење мозга. Због тежине стања, они су одмах задржани на одјељењу интензивне његе Ургентног центра.

Потрага за црним "цитроеном"

Полиција је одмах кренула у потрагу за починиоцима. Према незваничним информацијама, сумња се да су нападачи са лица мјеста побјегли црним аутомобилом марке "цитроен", београдских регистарских ознака.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Си Ђинпинг потврдио да Пекинг не шаље оружје Техерану

О свему је обавокештено Друго основно јавно тужилаштво, а у току је рад на идентификацији нападача и утврђивању мотива ове бруталне сачекуше која је узнемирила становнике Винче.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Супружници изгорјели у пожару у породичној кући

3 ч

0
Ратко Младић имао мождани удар

Република Српска

Ратко Младић имао мождани удар

3 ч

10
Откривена велика превара: Куповали возачке дозволе

Свијет

Откривена велика превара: Куповали возачке дозволе

3 ч

0
Паркирали гдје су стигли: Добојска полиција казнила 978 возача!

Градови и општине

Паркирали гдје су стигли: Добојска полиција казнила 978 возача!

3 ч

0

Више из рубрике

Акција ”Жетон”: Ухапшена група Бањалучана која је пустошила касе аутопраоница

Хроника

Акција ”Жетон”: Ухапшена група Бањалучана која је пустошила касе аутопраоница

3 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Супружници изгорјели у пожару у породичној кући

3 ч

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Хроника

Несрећа на градилишту: Мушкарац подлегао повредама након пада са 25 метара висине

3 ч

0
Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

Хроника

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод

16

32

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

16

21

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

16

16

Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

16

07

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner