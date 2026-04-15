Трамп: Си Ђинпинг потврдио да Пекинг не шаље оружје Техерану

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Кине Си Ђинпинг потврдио је да Пекинг не учествује у слању оружја Ирану, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

Он је у интервјуу за "Фокс бизнис" навео да је раније од Сија затражио да Пекинг не шаље оружје Техерану.

- Послао сам му писмо, поручивши му да то не треба да ради. Он је послао писмо у којем је навео да, у суштини, то неће радити - рекао је Трамп.

Амерички предсједник нагласио је да "никада није било лако пословати са Кином", али је оцијенио да има добар лични однос са Сијем.

(СРНА)

Доналд Трамп

Америка

Кина

Иран

Си Ђинпинг

