Трамп: Си Ђинпинг потврдио да Пекинг не шаље оружје Техерану

Предсједник Кине Си Ђинпинг потврдио је да Пекинг не учествује у слању оружја Ирану, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.
Он је у интервјуу за "Фокс бизнис" навео да је раније од Сија затражио да Пекинг не шаље оружје Техерану.
- Послао сам му писмо, поручивши му да то не треба да ради. Он је послао писмо у којем је навео да, у суштини, то неће радити - рекао је Трамп.
Амерички предсједник нагласио је да "никада није било лако пословати са Кином", али је оцијенио да има добар лични однос са Сијем.
(СРНА)
