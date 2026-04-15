Усред ноћи провалио у фирму и покрао рачунаре

15.04.2026 13:44

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Ж. П. (25) из околине Пећинаца, због сумње да је учинио кривично дјело тешка крађа.

Сумња се да је двадесетпетогодишњак јуче, око 3.30 часова ујутру, провалио у пословни простор на Грбавици и украо дио рачунарске опреме.

Брзом интервенцијом полиције, осумњичени је ухваћен на лицу мјеста и одведен у притвор.

Одређено му је задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужиоцу у Новом Саду, преноси Курир.

