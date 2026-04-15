Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

15.04.2026 16:32

Олупина Титаника
Фото: Youtube/ screenshot

Прслук за спасавање који је носила путница прве класе, Лора Мејбл Франкатели, током несреће у којој је потонуо Титаник 1912. године, биће понуђен на аукцији, са процијењеном вриједношћу до 400.000 евра.

Прслук је Франкатели ставила прије него што је ушла у чамац за спасавање број један, пошто је брод ударио у ледени брег, у ноћи 14. априла 1912. године. Она је касније потписала прслук, заједно са још седам преживјелих.

Једини понуђен на продају

Франкатели је преминула 1967. године, а прслук је остао у њеној породици све док га прије око 20 година није купио британски приватни колекционар.

Ријеч је о једном од ријетких сачуваних прслука за спасавање са Титаника и једином који је до сада понуђен на продају.

Прслук крем боје, који је произвела компанија "Fosbery & Co", састоји се од 12 платнених џепова испуњених плутом, са наслонима за рамена и бочним каишевима.

Укрцала се у Шербуру

Франкатели, тада 22-годишња секретарица из Ламбета у јужном Лондону, укрцала се на Титаник у Шербуру и путовала у кабини Е-36.

Радила је за модну дизајнерку Луси Даф-Гордон, која је путовала са супругом, баронетом Космом Даф-Гордоном.

Она се касније присјећала да јој је један човјек ставио прслук за спасавање и рекао да је ријеч само о мјери предострожности.

Када су стигли на горњу палубу, видјела је да је море ближе броду него раније и схватила да Титаник тоне.

"Карпатија" у спасилачкој мисији

Франкатели и брачни пар Даф-Гордон на крају су ушли у чамац за спасавање број један, који је могао да прими 40 људи, али је спуштен са само 12 путника и чланова посаде.

Преживјели су касније спасени када их је покупио пароброд "РМС Карпатија", који је стигао око два сата након што је Титаник потонуо.

На истом пароброду је завршио и Никола Лулић, Србин из личког села Коњско Брдо.

"Изузетно дирљив и култни предмет"

Послије несреће, Франкатели се вратила у Британију, а 1913. године се удала за швајцарског хотелског менаџера Максимилијана Херинга. Пар се 1916. преселио у Њујорк, гдје су водили хотеле и ресторан.

Након мужевљеве смрти 1951. године, она се 1954. вратила у Британију.

Аукционар Ендру Олдриџ рекао је да је ријеч о "изузетно дирљивом и култном предмету", јер је већина преосталих прслука са Титаника у музејима и никада неће бити продата.

Прслук је раније био изложен у Музеју Титаника у Пиџон Форџу у Тенесију, као и у музеју "Титаник Белфаст".

Аукција је заказана за 18. април, преноси Танјуг.

