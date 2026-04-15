Logo
Large banner

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

Аутор:

АТВ
15.04.2026 16:07

Коментари:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров
Фото: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров окривио је ЕУ и Велику Британију за неуспјех преговора Русије и САД о нормализацији дипломатских односа.

Он је током посјете Кини критиковао европске програме наоружавања великих размјера.

"Европске елите виде милитаризацију као гарант свог опстанка, а Американци то подржавају да би пребацили одговорност за безбједност старог свијета на Европљане", изјавио је Лавров.

Он је оцијенио да је Вашингтон "задовољан што европске државе финансирају Кијев против Москве, па чак и стварају нови војни блок који укључује Украјину, јер то ставља главну одговорност на Европљане за обуздавање Русије".

Према његовим ријечима, шира агенда Запада је да одржи и обнови своју хегемонију и да искористи нове алате за "живот на рачун других", као што је то био случај са робовласништвом и колонијализмом у прошлости, али да та моћ слаби усљед интензивираних фрикција на Западу, преноси "Раша тудеј".

Лавров је критиковао ЕУ због тога што даје приоритет идеологији испред економске прагматичности, тиме што одбија испоруке руских енергената, упркос глобалном наглом порасту цијена.

Шеф руске дипломатије изјавио је да званичници у Бриселу, Паризу, Берлину и Лондону улажу напоре у продужавање украјинског сукоба и у одржавање умијешаности САД у тај сукоб.

"Они су у великој мјери поништили исход преговора САД и Русије одржаних на Аљасци прошле године, чак и поред чињенице да се /амерички/ предсједник Доналд Трамп удаљио од политике својих претходника који су бескрајно подржавали Кијев", истакао је Лавров.

Он је додао да Москва нема илузије о томе да САД желе доминацију над глобалним енергетским тржиштима и наставак санкција Русији, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Војислав Савић: "Слабо диваним маџарски"

Свијет

Војислав Савић: "Слабо диваним маџарски"

52 мин

0
Алармантно упозорење: САД имају муниције за само осам дана рата с Кином?

Свијет

Алармантно упозорење: САД имају муниције за само осам дана рата с Кином?

59 мин

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Друга пуцњава у два дана: Најмање 20 рањених у Турској, има мртвих

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Си Ђинпинг потврдио да Пекинг не шаље оружје Техерану

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод

16

32

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

16

21

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

16

16

Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

16

07

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner