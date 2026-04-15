Руски министар спољних послова Сергеј Лавров окривио је ЕУ и Велику Британију за неуспјех преговора Русије и САД о нормализацији дипломатских односа.
Он је током посјете Кини критиковао европске програме наоружавања великих размјера.
"Европске елите виде милитаризацију као гарант свог опстанка, а Американци то подржавају да би пребацили одговорност за безбједност старог свијета на Европљане", изјавио је Лавров.
Он је оцијенио да је Вашингтон "задовољан што европске државе финансирају Кијев против Москве, па чак и стварају нови војни блок који укључује Украјину, јер то ставља главну одговорност на Европљане за обуздавање Русије".
Према његовим ријечима, шира агенда Запада је да одржи и обнови своју хегемонију и да искористи нове алате за "живот на рачун других", као што је то био случај са робовласништвом и колонијализмом у прошлости, али да та моћ слаби усљед интензивираних фрикција на Западу, преноси "Раша тудеј".
Лавров је критиковао ЕУ због тога што даје приоритет идеологији испред економске прагматичности, тиме што одбија испоруке руских енергената, упркос глобалном наглом порасту цијена.
Шеф руске дипломатије изјавио је да званичници у Бриселу, Паризу, Берлину и Лондону улажу напоре у продужавање украјинског сукоба и у одржавање умијешаности САД у тај сукоб.
"Они су у великој мјери поништили исход преговора САД и Русије одржаних на Аљасци прошле године, чак и поред чињенице да се /амерички/ предсједник Доналд Трамп удаљио од политике својих претходника који су бескрајно подржавали Кијев", истакао је Лавров.
Он је додао да Москва нема илузије о томе да САД желе доминацију над глобалним енергетским тржиштима и наставак санкција Русији, преноси Срна.
