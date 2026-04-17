Цијена нафте испод 100 долара

Азијске берзе крећу се ка другој недјељи снажног раста, док су цијене нафте остале испод 100 долара по барелу јер инвеститори очекују могуће краткорочно смиривање сукоба на Блиском истоку, пренио је јутрос Ројтерс.

Десетодневни прекид ватре између Либана и Израела ступио је на снагу синоћ, док је предсједник САД Доналд Трамп најавио да би састанак америчких и иранских представника могао да буде одржан током викенда, када истиче тренутни прекид непријатељстава.

Свијет Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

Фјучерси на нафту Брент пали су за више од један одсто на 98,14 долара по барелу, док је америчка WТИ нафта ослабила за 1,6 одсто на 93,15 долара.

Најшири МСЦИ индекс азијско-пацифичких акција ван Јапана пао је у петак за 0,8 одсто, након снажног раста током месеца, али и даље остаје близу највишег нивоа од почетка марта.

Индекс је у априлу порастао за 14,5 одсто, после пада од 13,5 одсто у марту.

Свијет Доктор умјесто слезине човјеку извадио јетру: Пацијент преминуо на операцијском столу

Јапански индекс Никеи ослабио је за један одсто након што је дан раније достигао рекордни максимум, док су се многа светска тржишта вратила на нивое пре избијања сукоба крајем фебруара.

Аналитичари наводе да би потпуно поновно отварање Ормуског мореуза, који је и даље затворен, било кључни сигнал стабилизације.

Друштво Стиже разведравање, погледајте гдје ће бити најтоплије

Затварање тог пловног пута, кроз који пролази око петина свјетске нафте и гаса, изазвало је снажан скок цијена енергената и подстакло Међународни монетарни фонд да снизи прогнозе глобалног раста, упозоравајући на ризик од рецесије у случају дуготрајног сукоба.

(Танјуг)