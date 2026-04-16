Док се европско тржиште некретнина бори са хроничним недостатком понуде, закупци широм континента суочавају се са озбиљним ударом на новчанике.
Према најновијим подацима Еуростата за 2025. и почетак 2026. године, трошкови становања сада „гутају“ петину просјечног буџета домаћинстава у ЕУ, док у земљама попут Грчке тај удио иде и до драматичних 35%.
Главни покретач раста цијена је једноставан, али неумољив – потражња расте брже од понуде. Високе каматне стопе на стамбене кредите током претходних година „закључале” су многе потенцијалне купце на тржишту закупа, додатно вршећи притисак на цијене.
Експерти истичу да су власници некретнина, суочени са већим трошковима одржавања, енергетском ефикасношћу и пореским измјенама, тај терет постепено пребацили на станаре. И због тога просјечан раст кирија у ЕУ износио је 3,1%, али су у неким регионима забиљежени двоцифрени скокови.
Када се погледа мапа раста, источна Европа и Балкан су у јасном фокусу инвеститора и закупаца.
Хрватска је лидер у ЕУ са растом од чак 17,6%.
Црна Гора биљежи скок од 18,5%, дијелом због све веће атрактивности за дигиталне номаде и „схорт-терм” закупце. Србија и окружење: Док су Грчка (10%), Мађарска (9,8%) и Бугарска (9,6%) изнад просјека ЕУ, изузетак је Сјеверна Македонија са скромнијим растом.
Занимљиво је да су највеће европске економије попут Њемачке (2,1%), Француске (2,3%) и Шпаније (2,4%) остале испод просјека ЕУ, што указује на строжу регулацију или засићеност тржишта.
Посебан феномен представља Турска, гдје је инфлација кирија достигла невјероватних 78%. Иако је влада покушала да ограничи раст на 25% до половине 2024. године, ова мјера се испоставила као контрапродуктивна.
Иако су ограничења за краткорочно издавање (попут ЕрБнб-а) у неким метрополама донијела благо олакшање, стручњаци су сагласни да без значајног повећања грађевинске активности притисак на кирије ће се наставити.
За бизнис заједницу, ово значи нове изазове у привлачењу талената – однос нето зараде и трошкова становања постаје кључни фактор при одабиру локације за рад у 2026. години., преноси Bizlife.rs.
