Отворен сајам туризма у Бијељини

Аутор:Сања Трифковић
Туризам у Републици Српској биљежи константан раст. Проценти долазака и ноћења у скоро свим регијама обарају рекорде.
Јахорина, Требиње, Бања Лука, Бијељина, Зворник неке су од најпосјећенијих дестинација гдје туристи радо долазе. Сајмови су и идеална прилика да се грађани упознају са понудом како домаћом тако и иностраном.
„Имамо излагаче из Србије, Хрватске, наравно из Републике Српске, ФБиХ из Црне Горе из Румуније и трудимо се из године у годину да ту нашу туристичку понуду тј.оно што нуде наши гости, да појачамо и да је проширимо“, рекла је Драгана Димић, ТО Семберије.
„Република Српска обара из године у годину рекорде по туристичким понудама, Влада РС озбиљно улаже у туризам и ево можемо већ у овом периоду да прогласимо туризам за стратешку грану туризма кроз стратегију развоја РС заједно са нашим локалним заједницама. Свједоци сте да ове године имамо феноменалну зимску сезону на Јахорини која руши рекорде, ево Бијељина пошто смо овдје , биљежи прошла година је била рекордна“, рекао је Предраг Тешић, помоћник министра туризма и угоститељства РС.
Бројни излагачи на сајму виде своју шансу представљајући љепоте мјеста из којих долазе, као и богату гастро понуду подручја.
„Гдје год да кренете Зворник је просто незаобилазан и заиста јако пуно садржаја које не треба никако не треба пропустити с обзиром да сада креће лијепо вријеме када и ријека Дрина и Зворничко језеро али и сами садржаји у нашем граду просто зову туристе да дођу у наш град“, рекла је Ивана Милановић, директор ТО Зворник.
„Редовни смо излагачи на Сајму туризма и гастрокултуре у Бијељини и заиста много значи када можете да представите своје производе многобројним људима који долазе са свих страна. Наравно ту су излагачи из РС и Србије и ми смо почаствовани што видимо да има доста реномираних произвођача и туристичких агенција“, рекао је Владимир Милићевић, органска производња сока од руже.
„Ове године смо ријешили да представимо Темишвар, јер доста људи из Србије иде у Темишвар, а надамо се да ће и људи из Републике Српске. Темишвар је град шопинга, град дешавања и највећа српска заједница у Румунији се налази у Темишвару, а тамо је и сједиште епархије темишварско –будимске, тако да имамо јако сличну историју која нас доста веже“, рекао је Ненад Стевановић , ТО Румуније.
Преко седамдесет излагача у два сајамска дана приказаће своју туристичку и гастро понуду, а посјетиоце очекују и сајамски попусти.
