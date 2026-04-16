Колико ће коштати нови вртић у Градишци?

Аутор:Инес Ђанковић
Коментари:0
Спремна је локација уз вртић Бамби у Брестовчини, пројектно техничка документација је урађена, а добијена је и грађевинска дозвола.
До сада је град издвојио 500 хиљада КМ за припремне радове и пројектну документацију. Изградњом новог вртића биће обезбијеђено додатних 300 мјеста у 12 васпитних група. Проширење капацитета је неопходно.
"У односу на 2017 и данашњи дан број мјеста у нашим вртићима на простору града Градишка, то је на простору и града и Подградаца и Нове Тополе је повећан за 450 мјеста. Показује се да је то недовољно, да имамо негдје око 300 дјеце на чекању.То су дјеца махом која су смјештена у приватне играонице , односно то су играонице које су неусловне на простору града Градишке. Наше опредјељење и перцепција је да желимо да свој дјеци омогућимо да имају своје мјесто у Јавној предшколској установи „Лепа Радић“ која је у власништву града Градишке", рекао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.
Објекат ће бити изграђен по најновијим стандардима уз обезбјеђивање свих услова потребних за боравак малишана. У Градишци очекују да ће процедура јавних набавки бити брзо завршена, како би вртић био завршен крајем ове или почетком наредне године.
На подручју Градишке нема приватних вртића, а из буџета се не субвенционише боравак дјеце у приватним играоницама. Нови вртић биће смјештен уз вртић који је отворен 2022. године и у којем борави 220 малишана у 8 васпитних група. На подручју Градишке ради пет јавних вртића у којима борави 740 малишана. Потреба за додатним мјестима ипак постоји.
"Па тренутно поприлично је велика листа чекања. Негдје око 240 дјеце је тренутно на чекању. Конкурс се очекује негдје у шестом мјесецу, а отприлике капацитет који можемо да примимо је негдје око 120 дјеце. Па надамо се приликом отварања новог објекта да листе чекања неће постојати, тако да сви ће малишани имати мјесто у својој установи", рекла је Сузана Иваштанин, директор Јавне предшколске установе "Лепа Радић", Градишка.
Планирано је проширење и капацитета на подручју Нове Тополе гдје ће уз 185 постојећих мјеста , бити обезбијеђено још 100-тину. Тренутно се из буџета града за рад вртића годишње издваја 4,5 милиона КМ, а од новчаних уплата родитеља прикупи се милион марака.Циљ је, каже градоначелник овог града, да се по завршетку планираних радова обезбиједи бесплатан боравак у јавним вртићима за све малишане.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
11 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
51
19
47
19
34
19
32
19
30
Тренутно на програму