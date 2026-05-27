Европска унија само глуми жељу за преговорима са Русијом о украјинском питању, док у стварности подстиче Кијев да настави да се бори, рекао портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.
"Те расправе о преговорима су нека врста квазисхоластике. А њихови потези су усмјерени искључиво на даљи притисак да наставе да се боре и да се ни са ким не договарају. То је реалност", поручио је Песков у изјави за медије.
Подсјетимо, владе ЕУ расправљају о томе да ли би бивши предсједник Европске централне банке Марио Драги или бивша канцеларка Њемачке Ангела Меркел могли да представљају блок у потенцијалним преговорима са Владимиром Путином, док идеја поновног отварања формалних канала са Русијом узима маха.
Руски предсједник Владимир Путин је, одговарајући на питања новинара, као пожељног кандидата навео бившег њемачког канцелара Герхарда Шредера, али је истакао да Европљани сами треба да изаберу лидера коме вјерују и који није давао оштре изјаве на рачун Москве.
Предсједник Русије је нагласио да је управо Европа, а не Русија, одустала од преговора.
