Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

Аутор:АТВ
Бијела кућа је саопштила да "није истинит" извјештај иранске државне телевизије у којем се описује нацрт меморандума о разумијевању САД са Ираном.
Америчка администрација је у објави нагласила да је цитирани меморандум "потпуна измишљотина".
Иранска телевизија је пренијела да је Техеран добио нацрт меморандум о разумијевању са САД, који предвиђа отварање Ормуског мореуза без ограничења.
Иран би, према извјештају, обновио комерцијални саобраћај кроз Ормуски мореуз на предратни ниво у року од мјесец дана, док би САД повукле војне снаге из околине Исламске Републике и укинуле поморску блокаду.
Иранска државна телевизија је навела да би, ако би коначни споразум био постигнут у року од 60 дана, документ могао бити усвојен као обавезујућа резолуција Савјета безбједности УН, преноси Срна.
