Logo
Large banner

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

Аутор:

АТВ
27.05.2026 17:54

Коментари:

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Бијела кућа је саопштила да "није истинит" извјештај иранске државне телевизије у којем се описује нацрт меморандума о разумијевању САД са Ираном.

Америчка администрација је у објави нагласила да је цитирани меморандум "потпуна измишљотина".

Иранска телевизија је пренијела да је Техеран добио нацрт меморандум о разумијевању са САД, који предвиђа отварање Ормуског мореуза без ограничења.

Иран би, према извјештају, обновио комерцијални саобраћај кроз Ормуски мореуз на предратни ниво у року од мјесец дана, док би САД повукле војне снаге из околине Исламске Републике и укинуле поморску блокаду.

Иранска државна телевизија је навела да би, ако би коначни споразум био постигнут у року од 60 дана, документ могао бити усвојен као обавезујућа резолуција Савјета безбједности УН, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Техеран

Бијела кућа

Иран вијести

Иран најновије вијести

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Кроз условљавање за приступ ЕУ желе да наставе тамо гдје је стао Шмит"

БиХ

"Кроз условљавање за приступ ЕУ желе да наставе тамо гдје је стао Шмит"

1 ч

0
Џозеф Бајден тужи Министарство правде: Покушава блокирати објављивање снимака

Свијет

Џозеф Бајден тужи Министарство правде: Покушава блокирати објављивање снимака

1 ч

0
Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

Република Српска

Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

5 ч

4
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања, у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.

Свијет

Трамп именовао Бондијеву за члана одбора за вјештачку интелигенцију

6 ч

0

Више из рубрике

САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

Свијет

САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

39 мин

0
Песков: ЕУ само глуми спремност за преговоре са Русијом

Свијет

Песков: ЕУ само глуми спремност за преговоре са Русијом

51 мин

0
Шкоти поново траже независност, Лондон не да

Свијет

Шкоти поново траже независност, Лондон не да

53 мин

0
Петер Мађар

Свијет

Мађар хоће састанак са Зеленским – под једним условом

1 ч

0

  • Најновије

18

09

Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса

17

58

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

17

54

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

17

45

Кох је старински колач који многе подсјећа на д‌јетињство: Прави се од основних састојака

17

41

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner