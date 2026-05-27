Џозеф Бајден тужи Министарство правде: Покушава блокирати објављивање снимака

27.05.2026 16:36

Фото: Tanjug/AP/Andrew Harnik

Бивши предсједник САД Џо Бајден поднио је тужбу против Министарства правде како би спријечио администрацију Доналда Трампа да јавности и Конгресу достави аудио снимке и транскрипте његових приватних разговора са писцем који му је помагао у писању мемоара.

У тужби се наводи да би објављивање ових материјала представљало грубо кршење обавеза Министарства правде да заштити осјетљиве и строго личне податке из истрага. Према наводима из тужбе, Министарство правде је обавијестило Бајдена да планира да 15. јуна ове године преда комплетан материјал конгресном одбору и једној конзервативној организацији.

Разговори о породичној трагедији и тајни документи у биљежницама

Спорни разговори Бајдена и писца Марка Звонисера вођени су током 2016. и 2017. године, у периоду након што је Бајденов син Бо преминуо од рака мозга и док је тадашњи потпредседник размишљао о кандидатури за председника.

Истражитељи су до ових снимака дошли током истраге специјалног тужиоца Роберта Хура из 2023. године, која је покренута са циљем да се утврди да ли је Бајден непрописно руковао повјерљивим документима из времена када је био потпредсједник од 2009. до 2017. године.

Специјални тужилац је тада закључио да је Бајден био немаран са осјетљивим материјалима, али да нема основа за подизање оптужнице, док снимци наводно садрже дијелове у којима Бајден наглас чита из својих бележница које су садржале класификоване податке.

Трампова администрација промијенила плочу и попустила пред притиском деснице

Конзервативна фондација Херитиџ је још 2024. године поднела званичан захтјев за приступ овим подацима, али је Министарство правде у вријеме Бајденовог мандата то одбило, упоређујући објављивање са неовлашћеним отварањем дневника неоптуженог осумњиченог.

Међутим, под Трамповом администрацијом, Министарство је одлучило да промијени одлуку и достави материјал са минималним редиговањем, што су Бајденови адвокати у тужби поднијетој федералном суду у Вашингтону назвали хируршким и произвољним кршењем закона о приватности.

Бајденов правни тим тврди да републикански Одбор за правосуђе Представничког дома користи лажне изговоре о парламентарном надзору и наводној политизацији правосуђа како би се заобишли федерални закони и политички компромитовао бивши предсједник.

(Вашингтон пост/Курир)

