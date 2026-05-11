Додик: Ради се на тужби против бивше америчке администрације

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да стручњаци у Сједињеним Државама који сарађују са Републиком Српском раде на образложењу тужбе против бивше америчке администрације због санкција уведених званичницима Српске.
Додик је напоменуо да се видјело да то није у складу са прописима, као ни са одлукама које је и сам бивши амерички предсједник Џозеф Бајден доносио.
"Бајден ионако ништа није знао о томе или није хтио да зна. Све одлуке су потписане такозваним аутопеном, значи фалсификоване са становишта потписа предсједника Америке", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Он је навео да је у Сједињеним Државама у току процес чији је циљ да се утврди на који начин је амерички политички суд злоупотријебљен у процесуирању и пресуђивању предсједнику Доналду Трампу.
"Препознали смо значај тога и учинићемо напоре да се уведу санкције Сени Узуновић, као и другим судијама и тужиоцима који су злоупотријебили суд да би се политички обрачунавали", рекао је Додик.
Говорећи о одласку Кристијана Шмита из БиХ, Додик је подсјетио да је Шмит примао плату од 24.000 евра, као и додатних 14.000 евра за одвојен и живот у нестабилном подручју, што је, како каже, узео у криминалној активности које се зове лажно представљање.
"Свугдје у свијету је то кривично дјело", рекао је Додик и додао да се неће дозволити да Шмитово насљеђе живи.
Указао је да је Шмит дошао овдје да одузима имовину и српском народу узме оно што му је свето, а то је Република Српска.
Он је истакао да Република Српска мора добро да води рачуна ко ће да је представља на нивоу БиХ.
"У овој години се доноси одлука о томе докле и како ће се развијати и колико ће бити Републике Српске. Побједа Бањалуке над Сарајевом је животна и историјска, не само политичка", рекао је Додик.
Он је навео да народ Српске мора да се окупи око суверенистичких политика, које дају снагу, представљају народ, те око људи који разумију историју и подржавају партнерства и на Истоку и на Западу.
