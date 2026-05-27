Заокрет америчке политике на Балкану потврдио извјештај Стејт Департмента

Аутор:Марко Гаврић
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе одустају од политике изградње држава и интервенционизма на Западном Балкану и окрећу се сарадњи, наводи се у извјештају Стејт Департмента. Објашњава се да у Босни и Херцеговини, САД остају посвећене Дејтонском мировном споразуму, као и суверенитету и територијалном интегритету земље. У извјештају се истиче и да неријешени спорови и дуготрајне подјеле урушавају регионалну стабилност.
Администрација настоји да консолидује ову стабилност и наставиће да подстиче актере у БиХ да избјегавају дестабилизујуће потеуе и акције које уносе подјеле, а које би угрозиле могућности за унапређење наше заједничке економске агенде“.
Република Српска подржава престанак америчке подршке активностима на изградњи туђих држава, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић. САД желе мир и стабилност у БиХ.
“Престанак подршке активностима на изградњи туђих држава значи да ћемо сами морати да доносимо одлуке, а кад сами морате да доносите одлуке то значи да сви морају да се договорају. Политичари у Сарајеву често кажу да је договор у БиХ немогућ, да ће опет неко интервенисати, али више никада нико неће интервенисати и то треба да буде јасно свима”, казала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Из Голд института за међународну стратегију кажу да је садашња америчка администрација промијенила приступ према Републици Српској.
„Имамо промјену администрације у Сједињеним Америчким Државама. Они виде свијет другачије. Ја мислим да је то стварно прилика и мислим да ћемо бити у могућности да искористимо предност од ових политика и администрације и отворити неке нове прилике и остварити можда неку јачу сарадњу у економији“, казао је Мајл Флин, предсједавајући Голд института за међународну стратегију.
„У првом мандату је био уздржанији, сада има више слободе. Његова порука је да жели да гради везе и партнерства одговарају објема државама“, рекла је Лара Логан, америчка новинарка.
У извјештају се ниједном не помиње канцеларија високог представника и то указује на одређену промјену у односу на претходне сличне документе, кажу аналитичари.
„Уопште се не спомиње канцеларија високог представника, више се фокусирају на тим неким општим стварима, тако да имају већи маневарски простор. Изгледа да остављају питања ОХР-а и даље партнерима у ЕУ, односно у Европи“, рекао је Срђан Радановић, политиколог.
„Администрација предсједника Трампа потврђује своје опредјељење да оконча сваки облик међународног интервенционизма, а што ће у сваком случају најтеже пасти онима који су се надали да ће доћи неки нови високи представник, да ће дoћи неки нови баук међународног интервенционизма који ће испоручити њихове политичке циљеве“, рекао је Дамир Сакић, политички аналитичар и правник.
Док из Вашингтона стижу поруке о смањењу међународног интервенционизма, из Републике Српске је стигао конкретан политички одговор. Усвојена је Декларација о затварању Канцеларије високог представника. Послије 30 година интервенционизма дошло је вријеме да БиХ преузме одговорност за своју будућност, наводи се у декларацији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
17
20
14
20
14
20
08
19
56
Тренутно на програму