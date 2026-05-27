Цвијановић: Захвалност свима који су уградили своје животе у темеље Српске

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је у Прњавору да борци који су уградили животе у темеље Републике Српске заслужују захвалност свих генерација које живе у слободи.
Цвијановићева је у објави на "Иксу" навела да је у Прњавору данас присуствовала парастосу и положила вијенац код Споменика јунацима града, поводом Дана градске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила.
У Прњавору сам данас присуствовала парастосу и положила вијенац на Споменик јунацима града, поводом Дана градске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила. На овај дан, 1995. године, на озренском ратишту погинуло је и нестало преко 50 бораца са… — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 27, 2026
"На овај дан, 1995. године, на озренском ратишту погинуло је и нестало више од 50 бораца са подручја Прњавора. Нека је вјечни помен и захвалност свима који су уградили своје животе у темеље Републике Српске!", поручила је она.
