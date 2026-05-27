Цвијановић: Захвалност свима који су уградили своје животе у темеље Српске

Аутор:

АТВ
27.05.2026 15:35

Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је у Прњавору да борци који су уградили животе у темеље Републике Српске заслужују захвалност свих генерација које живе у слободи.

Цвијановићева је у објави на "Иксу" навела да је у Прњавору данас присуствовала парастосу и положила вијенац код Споменика јунацима града, поводом Дана градске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила.

"На овај дан, 1995. године, на озренском ратишту погинуло је и нестало више од 50 бораца са подручја Прњавора. Нека је вјечни помен и захвалност свима који су уградили своје животе у темеље Републике Српске!", поручила је она.

Тагови :

Жељка Цвијановић

Прњавор

Борци Републике Српске

Дарко Томаш

Парастос

