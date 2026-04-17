Стручњаци на мјесту "екоцида": Пријаве су поднесене, тражимо кривичну одговорност

17.04.2026 11:58

Сасјечена стабла врбе на обали Врбаса
Већ су поднесене пријаве, тражимо утврђивање кривичне одговорности, поручили су представници Центра за животну средину на конференцији за медије коју су одржали на обали Врбаса у бањалучком насељу Обилићево гд‌је је прије неколико посјечено 25 до 30 стабала.

Из Центра наводе да је ријеч о континуитету проблема на Врбасу, посебно у урбаном дијелу и подручју Српских топлица, гд‌је се, како тврде, већ дуже вријеме изводе радови без довољно транспарентности.

Игор Калаба из Центра за животну средину рекао је да су се обратили јавности због великог броја реакција грађана.

"Грађани су узнемирени због уништавања вегетације и дали су нам вјетар у леђа да се обратимо. Ово је само једна од епизода уништавања корита Врбаса", рекао је Калаба, преноси БЛ портал.

Он истиче да су већ покренули конкретне кораке.

Млади

Бања Лука

Млади засадили шест врба уз Врбас: Након сјече 25 стабала тражи се одговорност

"Поднијели смо више жалби и кривичних пријава за радове који се одвијају на Врбасу, посебно у подручју Шехера. Не тражимо смјене, већ кривичну одговорност", поручио је он.

Одлуке без јавне расправе и процијених посљедица

Професор на AGGF-u Игор Кувач нагласио је да Врбас представља кључну вриједност Бањалуке.

"Ријека није само водена површина, већ цијели екосистем који чини идентитет овог града. Овакве одлуке морају укључивати стручну и јавну расправу", рекао је Кувач.

Додаје да је проблем и начин доношења одлука.

"Невјероватно је да у 2026. години говоримо о овоме, без укључивања грађана у процесе који директно утичу на простор", навео је он.

Додао је да је данашње обраћање покушај да се изврши притисак јавности на доносиоце одлука.

"Ово обраћање је један вид иницијативе притиска јавности на доносиоце одлука у вези са овим питањем. Позивамо Градску управу да се пројекат врати струци, јер једино тако можемо доћи до правог рјешења", рекао је Кувач.

Професорица Свјетлана Лолић, руководилац Катедре за микробиологију ма ПМФ-у упозорава на конкретне посљедице по природу.

"Стабла уз Врбас спречавају ерозију и могу упити између 300 и 500 литара воде дневно. Њихово уклањање директно утиче на екосистем и живе организме", рекла је она.

Истиче да није против развоја, али да он мора бити законит и транспарентан.

"Нисам против изградње шеталишта, али то мора бити у складу са процедурама. Мора постојати одговорност", поручила је Лолићева.

