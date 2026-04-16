Који су свакодневни проблеми таксиста?

Коментари:0
Гужве, ТА таблице, мањак стајалишта и њихова злоупотреба, боловања, ноћне смјене, али и поскупљење горива – све су то проблеми са којима се таксисти у Бањалуци свакодневно суочавају.
Одбијање вожњи, кажу, није ствар избора, већ посљедица саобраћајног колапса у појединим дијеловима града. Најкритичнији периоди су ујутру од 7 до 9 и послије подне од 15 до 17 часова, када више времена проведу стојећи него у вожњи.
"Блокирано је све кад узмете улицу Живојина Мишића, Венеција мост или Градски мост ту једноставно да прођеш и одрадиш вожњу у тим кризним периодима, то треба и по пола сата а за пола сата у ноћној смјени одрадим двије три вожње јер нема гужве", рекао је Бојан Мирнић, ''Мобил'' такси Бањалука.
Додатни проблем праве и ТА таблице, посебно на граничним прелазима према Хрватској. Ограничења су строга, а казне високе – од 250 до 300 евра.
"Можемо прећи само са члановима породице истог презимена, чак и ако возим неког од члана породице, нпр. тетку која није истог презимена имам проблем, не дају нам да пређемо или нас пусте да уђемо па нам наплате казну тако да то су један од већих проблема", каже Мирнић.
Саобраћајна инфраструктура и организација у граду, сматрају таксисти, додатно погоршавају ситуацију. Посебно указују на злоупотребу саобраћајних трака и непрописно паркирање.
"Апелујем да се смање кориштење трака бар ове двије траке што имамо у граду аутобус и такси и сами аутобуси морају да возе средњом траком праве гужву зато што имате у Првог крајишког корпуса нон-стоп паркирана возила испред хемијске чистионице, испред кафића, сад ћу на минут", рекао је Далибор Врховац, ''Мобил'' такси Бањалука.
Проблем представљају и такси стајалишта, која су често заузета возилима грађана. Иако су јасно означена, многи их, кажу таксисти, игноришу. Потребно је отварање нових посебно у близини тржног центара и УКЦ-а. Да ли је у Бањалуци заиста превише таксиста или је проблем у организацији, требало би да покаже студија која је у изради. У Удружењу кажу да их је довољно.
"Паркинг сервиси и такси служба морају да носе са такси стајалишта многи грађани не знају да се такси стајалишта кад се одвозе возило 200 КМ да је дупло скупље .Грађани паркирају не гледају да је то стајалиште чак и ако стојимо они се нагурају и стану а поготово викендом што прелази у дрскост и безобразлук гдје стаје на нечије радно мјесто", рекао је Драган Пуришић, предсједник Удружења таксиста Бањалука.
До тада, таксисти апелују на надлежне да реагују, али и на грађане да поштују прописе. Јер, кажу, без реда у саобраћају – нема ни ефикасног превоза.
19
51
19
47
19
34
19
32
19
30
Тренутно на програму