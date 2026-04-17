Млади засадили шест врба уз Врбас: Након сјече 25 стабала тражи се одговорност

Након сјече око 25 до 30 стабала уз обалу Врбаса у Бањалуци, група младих јутрос је самоиницијативно засадила шест нових врба, покушавајући да ублажи посљедице и скрене пажњу на значај очувања зеленила.
Овај потез долази након што је градоначелник признао да је ријеч о грешци, док јавност тражи одговоре о одговорнима за сјечу.
Млади су се окупили неформално и без организације, донијели шест садница и засадили их на мјесту гдје су раније биле врбе, шаљући поруку да желе очувати обалу Врбаса.
Један од учесника акције, Раде Јањић, инжењер шумарства, истиче да посљедице уклањања здравих стабала могу бити дугорочне.
"Мислим да су ово веома тужни призори и веома је лоше видјети овакво стање. Колико ће ово трајно у будућности нарушити екосистеме који се налазе овдје, тек ће се огледати у неком дугорочном периоду", рекао је Јањић за БЛ портал.
Он наводи да би сјеча била разумљива у случају оштећених или опасних стабала, али тврди да то овдје није био случај.
"Могао бих разумјети да је стабло угрожавало или било труло, међутим потпуно здрава стабла су посјечена", каже Јањић.
Додаје да је групу младих окупила жеља да реагују на терену.
"Дошли смо као група омладинаца да поправимо колико се може поправити, али треба знати да је минимални период око 30 година да ново дрво развије озбиљнију крошњу", истиче.
Према његовим ријечима, проблем је и то што стручњаци нису укључени у доношење одлука.
"Неко је морао то наредити. Штета је што није наша струка контактирана, јер можемо испитати и процијенити шта је потребно урадити", рекао је.
На локацији је био и одборник СНСД-а Ненад Талић, који је поручио да ће тражити одговоре о томе ко је наредио сјечу.
"Не знам да ли се птице радују прољећу или тугују због овога што се десило", рекао је Талић.
Он је навео да је снимак активисте Томаса Дамјановића био кључан да се јавност упозна са ситуацијом.
"Питање је шта бисмо знали да то није снимљено. Данас видимо младе људе који су дошли да саде и покажу шта мисле о овој грешци", рекао је.
Талић истиче да ће ово питање бити отворено и на политичком нивоу.
"Сигурно је да ћемо тражити одговоре ко је то наредио и неко мора да одговара", поручио је.
Додао је да је посебно проблематично уклањање дрвећа у тренутку када се град суочава са загађењем и интензивном градњом.
"Када нам треба више зеленила, нама се дешава да се сијече око 30 стабала", навео је.
За грађане, ова ситуација поново отвара питање како се управља зеленилом и колико се у таквим одлукама уважава мишљење струке. Садња шест нових стабала, иако симболична, показује спремност грађана да реагују када је ријеч о простору у којем живе.
