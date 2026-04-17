Сутра претежно сунчано и топло уз малу облачност

Аутор:АТВ
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано и топло уз малу до умјерену облачност.
Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, док ће у Херцеговини ујутро локално бити појачана бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура биће од два до 11, на југу до 15, а највиша дневна од 17 до 23, на југу до 25 степени Целзијусових.
Данас је преовладавало умјерено до претежно облачно вријеме, понегдје уз слабу кишу, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура измјерена у 14.00 часова: Бјелашница два, Чемерно 10, Калиновик 11, Иван Седло 13, Гацко 14, Соколац и Хан Пијесак 15, Сарајево 17, Бугојно 18, Мркоњић Град, Рудо, Сребреница и Ливно 19, Зворник, Рибник, Фоча, Шипово и Дрвар 20, Вишеград 21, Бањалука, Бијељина, Србац, Бихаћ, Сански Мост, Тузла и Зеница 22, Нови Град и Приједор 23, Билећа и Мостар 24 и Требиње 25 степени Целзијусових, пише Срна
