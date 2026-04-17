Дојава о постављеној бомби у болници: Стање постаје неиздрживо

Аутор:

АТВ
17.04.2026 19:29

Коментари:

0
Фото: АТВ БЛ

Контрадиверзиони (КДЗ) преглед у Општој болници 'Прим. др. Абдулах Накаш' је завршен, а из МУП-а Кантона Сарајево за портал Радиосарајево.ба потврђено је да је дојава о постављеној бомби била лажна.

Сам догађај је оквалификован као кривично д‌јело "Изазивање опће опасности" у вези с кривичним д‌јелом "Лажно пријављивање".

Подсјетимо, након што су у четвртак, 16. априла на адресе два шопинг центра у Сарајеву - СЦЦ и Алта, стигле дојаве о бомби за које се накнадно испоставило да су биле лажне, данас, 17. априла, стигла је нова дојава у којој се тврдило да је бомба постављена и у Општој болници "Прим. др. Абдулах Накаш".

Донесена је одлука да се не проводи евакуација пацијената и медицинског особља, већ да се изврши детаљан контрадиверзиони преглед објекта.

"Оставили смо вам 2 пероксидна експлозива (ХМТД) од 3kg, и данас је стварно тај дан гд‌је убијамо недужне пацијенте и гд‌је рушимо цијелу зграду са њима", наводи се у дијелу пријетеће поруке.

делта дојава о бомби

Бања Лука

Поново драма у Делти: Још једна дојава о бомби

Посљедњих мјесец дана лажне дојаве о бомбама су честа појава. Осим што су дојаве стизале у тржне центре, укључујући и бањалучку Делту, школе су биле традиционално таргетиране. Ипак, дојава о бомби у болници представља далеко већи удар на све грађана због чега је неопходна хитна реакција надлежних.

(Радио Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

