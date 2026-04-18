Огласио се МУП Српске: Појачане мјере безбједности

Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске појачаће мјере безбједности поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ, које ће се одржати сутра у Доњој Градини, с циљем очувања јавног реда и мира, безбједности свих присутних грађана, као и несметаног одвијања комеморативног скупа.
Планирано је ангажовање већег броја полицијских службеника који ће обезбјеђивати локације, регулисати саобраћај, контролисати приступ, као и обављати друге превентивне активности, саопштено је из МУП-а Српске.
Министар унутрашњих послова издао је наредбу о забрани саобраћаја за сва моторна возила, осим возила која ће вршити организовани превоз грађана – посјетилаца Дана сјећања, сутра од 6.00 до 18.00 часова на дионици магистралног пута Дркасенић–Гранични прелаз Доња Градина.
У истом временском периоду забрањен је саобраћај за теретна моторна возила чија укупна маса прелази 3,5 тоне на дионицама магистралних путева Козарска Дубица–Костајница, Козарска Дубица–Драксенић, Драксенић–Градишка, Козарска Дубица-Приједор.
Данас од поноћи до сутра у 19.00 часова на снази је наредба о забрани превоза експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, осим за превоз противградних ракета за потребе "Противградне превентиве Републике Српске".
Забрана се односи на дионице Нови Град два–Костајница, Костајница–Козарска Дубица један, Козарска Дубица један–Козарска Дубица два, Козарска Дубица два–Драксенић, Драксенић–Гранични прелаз Градина, Драксенић–Врбашка један, Врбашка један–Врбашка два, Врбашка два–Чатрња, Чатрња–Градишка, Козарска Дубица један-Приједор један.
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице, за наведени дан неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја.
У саопштењу се такође апелује на грађане који ће присуствовати обиљежавању да поштују упутства полицијских службеника и редарских служби, да на вријеме планирају свој долазак, те да избјегавају ношење предмета који могу угрозити безбједност других лица.
МУП подсјећа превознике да аутобуси којим се организује долазак грађана морају у недјељу до 10.00 часова бити у Доњој Градини, а остали грађани који долазе својим возила до 10.45 часова.
Употреба дронова је забрањена на ширем подручју Спомен подручја Доња Градина, осим онима који су добили дозволу Министарства, преноси Срна
Република Српска
37 мин0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч8
