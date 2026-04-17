Генерал Младић и даље врло лоше, стигла медицинска документација из Хага

АТВ
17.04.2026 20:02

Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Генерал Ратко Младић и даље је веома лоша након можданог удара у притворској болници, а из Хага је стигла и медицинска документација, изјавио је Срни његов син Дарко Младић.

Дарко Младић је рекао да је тиму одбране и породици стигла хашка медицинска документација за генерала и да је сада доктори проучавају.

Генерал Ратко Младић је прошлог петка, 10. априла, доживио лакши мождани удар, а одбрана и породица су чекали да добију документацију од здравствене службе трибунала у Хагу, као и налазе, да тачно виде шта се десило.

Генерал Младић претрпио је више можданих удара, има озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима, због чега је више пута хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне интервенције на срцу и нози.

Некадашњи командат Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић је од 2024. године у притворској болници у Хагу, гд‌је је под палијативном његом због тешког здравственог стања.

Генерал Младић ухапшен је 26. маја 2011. године у селу Лазарево код Зрењанина, у Србији.

