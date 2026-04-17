Гарсон за АТВ: Људи из Републике Српске су увијек били подршка Јеврејима

АТВ

АТВ
17.04.2026 19:31

Роберт Гарсон
Фото: ATV

Људи из Републике Српске су увијек били подршка Јеврејима. Лично сам био у Бањалуци и прелијепо је мјесто, рекао је за АТВ Роберт Гарсон, предсједник Америчког удружења јеврејских адвоката и правника.

Гарсон је говорио о томе колико су страдања у Јасеновцу позната у свијету.

"Људи треба да знају ко су, одакле су, али такође мора да знамо и поштовати настрадале, као и оне који су преживјели, такође поштовати оне који су помогли. Не можемо разумјети улогу партизана ако не знамо какве страхоте су се десиле.То помаже да разумијемо нашу прошлост, одакле смо, куда даље и да се надамо да се ово никад неће поновити", рекао је Роберт Гарсон, предсједник Америчког удружења јеврејских адвоката и правника.

Како каже, први пут је у Доњој Градини и поручује: "Видимо вас, свијет чује то, разумијемо и памтићемо".

"Веома је битно да препознамо и видимо. Моја најстарија кћерка учествује у Маршу живих, гдје људи из свих крајева свијета дођу, посјете концетрационе логоре и, да није рата, иду у Израел након тог. Она је сада тамо, ја сам овдје и бићу током викенда", каже Гарсон.

Према његовим ријечима битно је да видимо,осјетимо и одамо почаст страдалима и само из тога се можемо увјерити да се тако нешто више никада не понови.

"Људи из Републике Српске су увијек били подршка Јеврејима. Лично сам био у Бањалуци и прелијепо је мјесто", каже Гарсон.

Гарсон напомиње да је важно имати подршку малих заједница јер кад мале заједнице имају подршку других малих заједница срце расте јер знају да нису сами.

