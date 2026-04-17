Додик након састанка с Вучићем: Конструктиван и садржајан разговор

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас да је имао конструктиван разговор са предсједником Србије Александром Вучићем, те да су размијенили гледишта о свим питањима која се тичу српског народа, регионалних односа и свјетских кретања.
"Данас у неофицијелној атмосфери и прелијепој природи, садржајан и конструктиван састанак с Вучићем. Размјена гледишта о свим питањима у вези са српским народом у Републици Српској и Србији, регионалним односима и глобалним кретањима", написао је Додик на Иксу.
Данас у неофицијелној атмосфери и прелијепој природи, садржајан и конструктиван састанак с @avucic .— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 17, 2026
Размјена гледишта о свим питањима у вeзи са српским народом у Републици Српској и Србији, регионалним односима и глобалним кретањима.
У недjељу, у Градини, Српска и Србија ће… pic.twitter.com/Ps23cI7sSK
Додик је најавио и да ће у недјељу, 19. априла, заједно са предсједником Србије, Александром Вучићем у Градини одати пошту страдалим у логорима у НДХ.
