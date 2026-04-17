Logo
Large banner

"Завршетак радова Шепак-Нови Град за максимално четири године"

Аутор:

АТВ
17.04.2026 16:21

Коментари:

1
Петар Ђокић
Фото: АТВ

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је да потписивањем уговора о пројектовању и изградњи магистралног гасовода Шепак-Нови Град почиње још један изузетно важан инфраструктурни пројекат који ће бити завршен за максимално четири године.

"Пројекат реализујемо властитим средствима на начин да ћемо кроз пројекте капиталних инвестиција по годинама финасирати овај пројектат вриједности милијарду и 29 милиона КМ", изјавио је Ђокић на конференцији за медије након потписивања уговора.

Он је нагласио да Република Српска треба да се енергетски развија на модеран начин, и да буде енергетски компатибилна са државама у окружењу које већ имају изграђене гасне системе.

"Завршетком овог пројекта, Српска стиче услове да има гас као енергент који ће бити доступан огромном дијелу Републике. На овај гасовод биће повезано 18 локалних заједница, а постоји могућност да овај гасовод буде и транзитни", истакао је Ђокић.

Он је нагласио да Српска на овај начин потврђује своју чврсту ријешеност да иде даље путем развоја.

"Имамо визију да идемо у развој Републике Српске. Треба нагласити колико је била важна улога предсједника Милорада Додика да се креира овај пројекат и да почне са реализацијом", рекао је Ђокић.

Он је додао да Српска има у изградњи и неколико енергетских објеката у сектору електричне енергије, те више закључених уговора за изградњу енергетских објеката.

"република Српска данас има отворене пројекте у области енергетике за више од шест и по милијарди КМ", истакао је Ђокић.

Он рекао да ће гасовод омогућити да Српска добије нову прилику за развој, додавши да употреба гаса отвара перспективе бежег развоја индустријских потенцијала у свим подручјима гд‌је постоји могућност кориштења гаса.

Уговор - оквирни споразум о пројектовању и изградњи магистралног гасовода Шепак - Нови Град, вриједан милијарду и 29 милиона КМ, потписан је данас у Бањалуци.

Уговор су потписали директор предузећа "Сарајево-гас" из Источног Сарајева Недељко Елек и "Конвар" из Београда Милош Петровић, у присуству премијера Републике Српске Саве Минића и министра енергетике и рударства Петра Ђокића.

Предузеће "Конвар" је носилац конзорцијума који ће бити извођач радова у овом пројекту, а чине га и предузећа "Гастек" Инђија, "Радис" Источно Сарајево, Завод за заваривање Београд и "Јокић инвест" Зворник, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Петар Ђокић

Гасовод

гасовод Шепак-Нови Град

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner