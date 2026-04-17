Министарство покреће кампању „Питајте министра“

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу покреће кампању „Питајте министра“, с циљем јачања директне комуникације са грађанима Републике Српске и дијаспоре.
Отвореност је одувијек био важан принцип рада Министарства, а кампања је наставак таквог приступа и прилика да се комуникација са јавношћу додатно унаприједи, наводе из Министарства.
Кроз ову кампању грађани ће имати могућност да постављају питања о свим темама која их интересују из надлежности Министарства, као и да изнесу своја мишљења, приједлоге и сугестије.
Позивају све заинтересоване да своја питања шаљу путем коментара и порука на званичним Фејзбук и Инстаграм налозима Министарства, као и путем званичне имејл адресе:
meoi@meoi.vladars.rs
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
18
20
15
20
12
20
10
20
05
Тренутно на програму