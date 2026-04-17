Министарство покреће кампању „Питајте министра“

АТВ
17.04.2026 18:39

Министар за европске интеграције и међународну сарадњу
Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу покреће кампању „Питајте министра“, с циљем јачања директне комуникације са грађанима Републике Српске и дијаспоре.

Отвореност је одувијек био важан принцип рада Министарства, а кампања је наставак таквог приступа и прилика да се комуникација са јавношћу додатно унаприједи, наводе из Министарства.

Кроз ову кампању грађани ће имати могућност да постављају питања о свим темама која их интересују из надлежности Министарства, као и да изнесу своја мишљења, приједлоге и сугестије.

Позивају све заинтересоване да своја питања шаљу путем коментара и порука на званичним Фејзбук и Инстаграм налозима Министарства, као и путем званичне имејл адресе:

meoi@meoi.vladars.rs

Златан Клокић

Министарство за еу интеграције

Кампања „Питајте министра“

