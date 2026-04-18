Влада Српске обезбјеђује милион КМ за проширење вртића "Невен"

Аутор:АТВ
Коментари:4
Влада Републике Српске обезбиједиће милион КМ за пројекат опремања, реконструкције и доградње објекта за предшколско васпитање и образовање "Невен" у Вишеграду, с циљем проширења капацитета и смањења листа чекања.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић изразио је захвалност Влади Републике Српске за подршку овом значајном пројекту.
"Захвални смо Влади Републике Српске која је препознала значај овог пројекта и спремна је да подржи његово финансирање. Проширењем капацитета вртића `Невен` створићемо боље услове за боравак дјеце, али и омогућити упис већег броја малишана, чиме ћемо значајно смањити листе чекања", рекао је Ђуревић Срни.
Он је навео да у овој установи тренутно борави око 120 дјеце распоређених у пет група, док се на листи чекања налази више од 70 малишана, што јасно указује на потребу проширења капацитета.
"Ово је улагање у будућност наше општине. Осим што рјешавамо питање смјештаја дјеце, стварамо услове и за запошљавање додатног стручног кадра, што је вишеструка корист за нашу заједницу", додао је Ђуревић.
Планирани пројекат представља наставак сарадње општине Вишеград и институција Републике Српске на унапређењу услова за живот најмлађих.
