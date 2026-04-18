Logo
Large banner

Влада Српске обезбјеђује милион КМ за проширење вртића "Невен"

Аутор:

АТВ
18.04.2026 09:45

Коментари:

4
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске обезбиједиће милион КМ за пројекат опремања, реконструкције и доградње објекта за предшколско васпитање и образовање "Невен" у Вишеграду, с циљем проширења капацитета и смањења листа чекања.

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић изразио је захвалност Влади Републике Српске за подршку овом значајном пројекту.

"Захвални смо Влади Републике Српске која је препознала значај овог пројекта и спремна је да подржи његово финансирање. Проширењем капацитета вртића `Невен` створићемо боље услове за боравак д‌јеце, али и омогућити упис већег броја малишана, чиме ћемо значајно смањити листе чекања", рекао је Ђуревић Срни.

Он је навео да у овој установи тренутно борави око 120 д‌јеце распоређених у пет група, док се на листи чекања налази више од 70 малишана, што јасно указује на потребу проширења капацитета.

"Ово је улагање у будућност наше општине. Осим што рјешавамо питање смјештаја д‌јеце, стварамо услове и за запошљавање додатног стручног кадра, што је вишеструка корист за нашу заједницу", додао је Ђуревић.

Планирани пројекат представља наставак сарадње општине Вишеград и институција Републике Српске на унапређењу услова за живот најмлађих.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Република Српска

Вртић

вртић Невен

Дјеца

милион КМ

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Jasminka Vučković

Република Српска

"Фонд солидарности "Душа дјеце" није апстракција, већ мјесто гдје се добија помоћ у најтежим тренуцима"

2 ч

0
Небојша Вукановић

Република Српска

Вукановић оплео по Станивуковићу: Погледајте Бањалуку и хаос, зар то треба да се прелије на Српску?

3 ч

11
Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

Република Српска

Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

3 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

Огласио се МУП Српске: Појачане мјере безбједности

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

38

Акција полиције: Пронађена велика количина оружја, ухапшене три особе

12

35

Колико су Звезда и Партизан зарадили од Евролиге?

12

34

Дачић и Каран: Везе српског народа са обе стране Дрине трајне и чврсте

12

18

Удала се Мелина Џиновић: Рекла "да" 23 године старијем милионеру, затворили општину због њих

12

14

Жељка Цвијановић са Ердоганом: "Добар разговор током радног доручка"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner