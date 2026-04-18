"Фонд солидарности "Душа дјеце" није апстракција, већ мјесто гдје се добија помоћ у најтежим тренуцима"

Након што се у медијима појавила информација о исплати средстава за раднике рудника "Нова Љубија", која су исплаћена из Фонда за обнову и развој, а која је доведена у везу са Фондом солидарности "Душа дјеце", директор Фонда Јасминка Вучковић је нагласила да се новац Фонда солидарности може трошити искључиво и само за потребе лијечења дјеце.
Како је нагласила у Јутарњем програму РТРС-а, друштвене мреже су "гориле" након ове информације, а родитељи дјеце су је непрекидно звали и тражили да им се објасни да ли ће Фонд остати без средстава.
"Можете замислити какав је страх ушао у родитеље те дјеце која, можда, поново треба да иду у болницу на лијечење, а да за то не будемо имали довољно новчаних средстава", рекла је Вучковићева.
Како каже, неограничен интернет је постао велики проблем.
"Некад прије, у не тако давна времена, човјек би отишао на киоск, купио новине, дошао кући и прочитао од првог до задњег слова. Сад смо дошли до тога да, у принципу, велики број људи на интернету чита само наслове. Нико не чита оно што је унутар вијести и то је оно због чега је јавност била збуњена", истиче Вучковићева.
Она истиче да је Фонд солидарности "Душа дјеце" примарно основан са циљем да се смањи број дјеце која се лијече путем СМС порука.
"Грађанима је дата могућност да учествују у финансирању Фонда путем акције "С љубављу храбрим срцима" и да тако покажу своју солидарност, али се Фонд примарно финансира из институција и 300.000 радника који сваки мјесец уплаћују доприносе", додала је Вучковићева.
Душко Бркљач, дјед дјевојчице Биљане Удовичић која се лијечи у иностранству, истакао је да политиканство одређених појединаца који непровјереним и неутемељеним чињеницама обмањује јаност, доводи у питање значај Фонда солидарности "Душа дјеце".
"Да није било Фонда не би били у прилици да дођемо до највећих зраставних центара у Европи, јер зраставна заштита није могла бити пружена у Републици Српској или Србији јер је настао проблем након операције тако да је било неопходно лијечење у иностранству", наводи она.
Бркљач сматра да је у оваквим ситуацијама, када се обмањује јавност, неопходно одговорно приступати и онемогућити било кога да блати овакву институцију која не постоји у нашем блиском окружењу.
"Фонд није апстракција већ конкретно мјесто гдје се добија помоћ у најтежим тренуцима. Онда када мислите да не постоји излаз и рјешење, добијете објевјештење да постоји фонд и тамо неки људи који су спремни да вас саслушају и да вам дају конкретне смјернице како наставити лијечење", нагласио је Бркљач за РТРС
