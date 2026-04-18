Жељка Цвијановић са Ердоганом: "Добар разговор током радног доручка"

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Анталији, гдје се одржава Дипломатски форум, са предсједником Турске Реџепом Тајипом Ердоганом.
Како је објавила на Инстаграму, Цвијановићева је била са Ердоганом на радном доручку.
Цвијановићева учествује на Дипломатском форуму у Анталији на позив турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана. Форум је почео јуче и трајаће до недјеље, 19. априла.
