Дачић и Каран: Везе српског народа са обе стране Дрине трајне и чврсте

АТВ
18.04.2026 12:34

Dačić i predsjednik Karan
Фото: MUP Republike Srbije/Facebook

Потпредсједник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић састао се у Бањалуци са предсједником Републике Српске Синишом Караном, са којим је разговарао о даљем јачању свеукупних односа Србије и Републике Српске и очувању стабилности у региону.

Дачић и Каран су истакли да су везе српског народа са обе стране Дрине трајне и чврсте, као и да је њихово унапређење од посебног значаја за будућност и сигурност читавог региона.

Посебно је наглашена важност јединственог и одговорног дјеловања у очувању мира, стабилности и институционалне снаге, као темеља за даљи развој и напредак.

У том контексту истакнуто је да су политичка стабилност, јасна визија развоја и одговорна политика кључни предуслови за очување националних интереса.

Саговорници су се сагласили да ће Србија и Република Српска наставити да продубљују сарадњу и међусобно повјерење, у духу заједништва и заштите националних и државних интереса, водећи се принципима стабилности, поштовања и дугорочне визије развоја, а како су потврдили и испред МУП-а Републике Србије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Анталији, гдје се одржава Дипломатски форум, са предсједником Турске Реџепом Тајипом Ердоганом.

