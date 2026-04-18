Дачић и Каран: Везе српског народа са обе стране Дрине трајне и чврсте

Аутор:АТВ
Коментари:0
Потпредсједник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић састао се у Бањалуци са предсједником Републике Српске Синишом Караном, са којим је разговарао о даљем јачању свеукупних односа Србије и Републике Српске и очувању стабилности у региону.
Дачић и Каран су истакли да су везе српског народа са обе стране Дрине трајне и чврсте, као и да је њихово унапређење од посебног значаја за будућност и сигурност читавог региона.
Посебно је наглашена важност јединственог и одговорног дјеловања у очувању мира, стабилности и институционалне снаге, као темеља за даљи развој и напредак.
У том контексту истакнуто је да су политичка стабилност, јасна визија развоја и одговорна политика кључни предуслови за очување националних интереса.
Саговорници су се сагласили да ће Србија и Република Српска наставити да продубљују сарадњу и међусобно повјерење, у духу заједништва и заштите националних и државних интереса, водећи се принципима стабилности, поштовања и дугорочне визије развоја, а како су потврдили и испред МУП-а Републике Србије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
42
15
39
15
24
15
17
Тренутно на програму