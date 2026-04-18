"Владајућа коалиција остаје привржена политици сарадње са Србијом"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас да владајуће странке у Републици Српској остају у коалицији и да ће остварити убједљиву побједу на овогодишњим општим изборима.
Додик је нагласио да је владајућа коалиција одговорна за Републику Српску, државотворна политичка структура.
"Наше видљиве политике су политике везаности за Србију и то је једина наша везаност. Све друге политичке партије имају своје тренинг центре у Лондону, у Берлину и већ их сада обилазе наши такозвани опозициони лидери и покушавају да добију инструкције како би, прије свега, дезорганизавали овај простор", навео је Додик.
Он је додао да сматра да је побједа на страни владајуће коалиције, која на данашњи дан заједно има двије трећине подршке у Републици Српској, што говори о томе да се ради о одлучујућем политичком фактору, оном који зна се прилагодити времену.
"Политике које ћемо водити и креирати у будућем времену свакако не могу да заобиђу оно што се дешава у свијету, као што је напредак информационих технологија", изјавио је Додик новинарима у Лакташима гдје присуствује Конгресу Социјалистичке партије.
Додик је нагласио да владајућа коалиција у Републици Српској остаје привржена политици сарадње са Србијом.
"Кроз приговоре нама за ту везаност више се ради о настојању других да нас ућуткају, а не нешто друго. Ми немамо намјеру да урушавамо уставни поредак БиХ, онако како је он написан у Уставу, али имамо намјеру да одбијемо све оно што је антиуставно", поновио је Додик.
Лидер СНСД-а је навео да је било и различитих мишљења међу странкама коалиције.
"Било је и неких шумова, али оно што је снажно и што је показала ова коалиција јесте да ниједан унутрашњи проблем међу нама није био толико снажан да је било коју политичку партију довео у позицију да се одрекне коалиције. Увијек смо знали шта је интерес Републике Српске, све политичке партије, шта је интерес овог народа и понашали смо се у складу с тим", рекао је Додик.
Додик је најавио да ће СНСД у мају одржати велики политички скуп са промоцијом и припремом за изборе.
"Ти избори подразумијевају заједништво на позицијама индивидуалних кандидата, са посланичким листама на изборима, али већ сада утврђену коалицију коју ћемо остварити након избора. То је нешто што даје сигурност свима нама", рекао је Додик.
"На Конгрес СП-а дошао сам да подржи дугогодишњег политичког савезника, сапутника Петра Ђокића и СП и да им пожелим све најбоље у политичком раду, да још једном потврдимо наше партнерство и заједништво у години у који се очекују општи избори овде, код нас, да промовишамо политике и платформе које су прилагођене времену и потребама Републике Српске, нашег народа и наших партија", рекао је Додик.
Он је рекао да СНСД, СП и Недељко Чубриловић, нови koalicionni партнери, у оквиру владајуће структуре у Републици Српској дају несумњив допринос томе да се очува идентитет Републике Српске у сложеним околностима, које су готово немогуће за један стабилан, дугорочан политички рад.
"Ми смо показали да смо спремни да не изгубимо карактер, да одбранимо Републику и да опстанемо", нагласио је Додик.
Он је пожелио успјешан рад Конгресу и делегатима, све најбоње свим члановима СП, свим коалиционим партнерима, као и лидеру СПС-а Ивици Дачићу, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму