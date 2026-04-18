Додик: Успијевамо да интернационализујемо оно што се десило у Јасеновцу

АТВ
18.04.2026 14:00

Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је грађане да сутра дођу на комеморацију у Доњу Градину, гд‌је ће бити и Његова светост патријарх српски Порфирије, предсједник Србије Александар Вучић и специјални изасланик пресједника САД Доналда Трампа, задужен за борбу против антисемитизма.

"Биће и наши велики пријатељи из Израела, већ су неки стигли овде и дају изјаве, што говори о томе да смо узели на себе основни циљ да интернационализујемо оно што се десило на простору Јасеновца и мислим да у том и успијевамо", изјавио је Додик новинарима у Лакташима.

У Козарској Дубици и Доњој Градини сутра ће бити обиљежен Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, уз присуство великог броја званица.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 д‌јеце, преноси Срна

