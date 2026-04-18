Гугл апликација за коју можда нисте чули, а бесплатна је и корисна

У мору апликација за обраду фотографија, већина се своди на двије крајности - или имају само основне филтере, или су комплексни алати који захтијевају скупе претплате. Ту на сцену ступа Снепсид.
Снепсид је апликација компаније Гугл, и на први поглед можда дјелује прилично скромно - отворите фотографију, изаберете алат и помјерите слајдер. Међутим, када се мало дубље истражи, постаје јасно да је ријеч о изузетно способном едитору.
Поред стандардних опција попут подешавања освјетљења, контраста и боја, Снепсид нуди и напредне функције као што су селективне измјене.
То значи да можете, на примјер, посвијетлити лице без утицаја на позадину, или изоштрити текст на фотографији без да трава у позадини изгледа неприродно оштро.
Једна од најјачих карактеристика апликације је подршка за РАВ фотографије - опција која је иначе резервисана за десктоп софтвер. Захваљујући томе, могуће је детаљно подешавати сваки сегмент фотографије потпуно бесплатно. Фотографије снимљене у РАВ формату задржавају много више информација, што даје већу слободу у обради.
Велика предност Снепсид је и његова приступачност. Крива учења је врло блага - апликација може бити једноставна онолико колико вам је потребно, али и довољно комплексна за напредније кориснике. За основне измјене није потребно пролазити кроз компликоване меније, што додатно убрзава рад, преноси Б92.
Ако вам се чини да је едитор фотографија на вашем телефону превише ограничен, Снепсид је више него вриједна алтернатива. У многим ситуацијама, нуди чак и боље могућности од појединих плаћених апликација које циљају исту публику.
