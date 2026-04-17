Гугл убацује вјештачку интелигенцију у све апликације: Ево како да то спријечите

17.04.2026 16:46

Апликација за претраживање Гугл
Фото: pexels/Brett Jordan

Гугл све више уграђује Гемини функције у своје сервисе попут Гмаила и Гугл Воркспејс алата како би побољшао продуктивност и аутоматизацију.

Ове опције су дио шире стратегије унапређења дигиталних алата и често долазе као саставни дио корисничког искуства, без посебног укључивања.

Иако неким корисницима ове АИ функције олакшавају рад и штеде време, други их доживљавају као сметњу јер се активирају аутоматски и нису увијек потребне у свакодневним задацима. Због тога расте интересовање за могућности њиховог искључивања или прилагођавања.

Искључивање паметних функција у Мејлу

Искључивање паметних функција у Мејлу почиње кроз подешавања налога, која су доступна у веб верзији Мејла. Ове опције су повезане са више Гугл сервиса, укључујући Чет и Мит, па се промијене примјењују шире на Гугл Воркспејс окружење.

Гмаил

Наука и технологија

Од сада можете промијенити корисничко име мејла!

У оквиру подешавања треба пронаћи дио са општим или "паметним" функцијама и искључити их. Тиме се смањује или потпуно уклања приказ аутоматизованих приједлога, попут брзих одговора, предикције текста и сличних АИ сугестија које се користе током рада у Гмаил-у.

Подешавања унутар Гугл Воркспејса

Подешавања у оквиру Гугл Воркспејс система обухватају шири ниво контроле у односу на појединачне апликације. Она утичу на више Гугл сервиса истовремено и нису везана само за Мејл или једну апликацију.

У овом делу могуће је искључити одређене паметне функције које раде кроз више гугл производа. Ипак, тиме се не уклањају све АИ интеграције, јер неке опције у алатима као што су Документи и Табеле и даље остају активне. Због тога искуство коришћења може варирати од апликације до апликације, без потпуног уједначавања.

Посљедице искључивања паметних опција

Искључивање паметних функција не утиче само на АИ алате, већ и на део стандардних погодности које су раније биле дио Мејл и сличних Гугл сервиса. То може укључивати аутоматске исправке текста, предлоге и одређене облике организације садржаја.

Посао

Економија

Позната фирма отпустила 348 радника: Послали им мејл са отказом усред смјене

Корисници након промене могу приметити разлике у свакодневном раду, посебно у начину на који се поруке приказују и сортирају. Пошто поједини системи за организацију пријемног сандучета користе ове опције, њихово искључивање може довести до промењеног, а понекад и једноставнијег корисничког искуства.

Ограничења у пословним налозима

Код пословних налога ситуација је сложенија, јер одређени Гемини елементи остају активни чак и након промјене личних подешавања. Неке функције су уграђене директно у Гугл Воркспејс апликације и њихово искључивање зависи од правила које поставља организација.

Потпуну контролу над овим опцијама најчешће имају администратори система. Због тога корисници у оквиру фирми често не могу сами да уклоне све АИ функције из Гугл алата, јер коначне одлуке о ограничењима доносе административна подешавања на нивоу организације.

Прочитајте више

računar, haker, tehnologija

Регион

Сајбер напад на албански парламент, хакери тврде да имају све мејлове посланика

1 мј

0
Џефри Епстин и бивши принц Ендру

Свијет

Нови детаљи мејлова Ендруа и Џефрија Епстина: "Ако будеш у Паризу доћи ћу да прославимо..."

1 мј

0
Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи

Свијет

Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи

2 мј

0
Не отварајте лажне мејлове! Преваранти краду податке корисника

Наука и технологија

Не отварајте лажне мејлове! Преваранти краду податке корисника

2 мј

0

Више из рубрике

Црна рупа

Наука и технологија

Смртоносни "плес" црних рупа пред очима астронома: Могућ судар који би уздрмао универзум

2 ч

0
Мушкарац јаше камилу док пролази поред пирамида.

Наука и технологија

Откривено "тајно оружје" старих Египћана: Ево како су грађене пирамиде

9 ч

0
Фотографија са друге стране Мјесеца.

Наука и технологија

На Мјесецу откривена ријетка појава

1 д

0
Вакцина

Наука и технологија

Русија најављује вакцину против алергије на полен брезе

1 д

0

