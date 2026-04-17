Гугл убацује вјештачку интелигенцију у све апликације: Ево како да то спријечите

Гугл све више уграђује Гемини функције у своје сервисе попут Гмаила и Гугл Воркспејс алата како би побољшао продуктивност и аутоматизацију.
Ове опције су дио шире стратегије унапређења дигиталних алата и често долазе као саставни дио корисничког искуства, без посебног укључивања.
Иако неким корисницима ове АИ функције олакшавају рад и штеде време, други их доживљавају као сметњу јер се активирају аутоматски и нису увијек потребне у свакодневним задацима. Због тога расте интересовање за могућности њиховог искључивања или прилагођавања.
Искључивање паметних функција у Мејлу почиње кроз подешавања налога, која су доступна у веб верзији Мејла. Ове опције су повезане са више Гугл сервиса, укључујући Чет и Мит, па се промијене примјењују шире на Гугл Воркспејс окружење.
Од сада можете промијенити корисничко име мејла!
У оквиру подешавања треба пронаћи дио са општим или "паметним" функцијама и искључити их. Тиме се смањује или потпуно уклања приказ аутоматизованих приједлога, попут брзих одговора, предикције текста и сличних АИ сугестија које се користе током рада у Гмаил-у.
Подешавања у оквиру Гугл Воркспејс система обухватају шири ниво контроле у односу на појединачне апликације. Она утичу на више Гугл сервиса истовремено и нису везана само за Мејл или једну апликацију.
У овом делу могуће је искључити одређене паметне функције које раде кроз више гугл производа. Ипак, тиме се не уклањају све АИ интеграције, јер неке опције у алатима као што су Документи и Табеле и даље остају активне. Због тога искуство коришћења може варирати од апликације до апликације, без потпуног уједначавања.
Искључивање паметних функција не утиче само на АИ алате, већ и на део стандардних погодности које су раније биле дио Мејл и сличних Гугл сервиса. То може укључивати аутоматске исправке текста, предлоге и одређене облике организације садржаја.
Економија
Позната фирма отпустила 348 радника: Послали им мејл са отказом усред смјене
Корисници након промене могу приметити разлике у свакодневном раду, посебно у начину на који се поруке приказују и сортирају. Пошто поједини системи за организацију пријемног сандучета користе ове опције, њихово искључивање може довести до промењеног, а понекад и једноставнијег корисничког искуства.
Код пословних налога ситуација је сложенија, јер одређени Гемини елементи остају активни чак и након промјене личних подешавања. Неке функције су уграђене директно у Гугл Воркспејс апликације и њихово искључивање зависи од правила које поставља организација.
Потпуну контролу над овим опцијама најчешће имају администратори система. Због тога корисници у оквиру фирми често не могу сами да уклоне све АИ функције из Гугл алата, јер коначне одлуке о ограничењима доносе административна подешавања на нивоу организације.
