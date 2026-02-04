Logo
Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи

04.02.2026

16:01

Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи
Фото: Танјуг/АП

Амерички милијардер Бил Гејтс изјавио је данас да је било "глупо" проводити вријеме са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, да жали што га је уопште познавао и одбацио као "лажан" имејл из недавно објављених докумената, додајући да га је познавао само у контексту хуманитарног рада, без састајања са Епстајновим жртвама.

Изгледа да је Џефри написао имејл самом себи. Тај имејл никада није послат, имејл је био лажан. Тако да не знам шта је тада мислио – рекао је Гејтс у интервјуу за аустралијску телевизију 9 Њуз, додајући да је сваки минут проведен с њим грешка.

Гејтс је истакао да је истина да је присуствовао само вечерама, да никада није био на Епстајновом острву и да се није састајао са женама укљученим у скандал.

"Иако је вријеме проведено с њим била грешка, то није имало везе са таквим понашањем", рекао је Гејтс.

Он је додао да је Епстајна упознао 2011. године у контексту његовог филантропског рада и прикупљања донација за глобално здравство кроз Гејтс фондацију.

"Био сам један од многих који жале што су га икада упознали", навео је Гејтс.

Контроверзни мејл датира из јула 2013. године, у којем се Епстајн обраћа милијардеру с “драги Биле” и помиње Гејтсову “полну болест“, а такође је тврдио да је Гејтс од њега тражио “антибиотике које би могао тајно да да Мелинди”, мислећи на бившу супругу Мелинду Френч Гејтс.

Портпарол Гејтса раније је изјавио да су наводи “апсолутно апсурдни и потпуно лажни” и да документа заправо показују фрустрацију Епстајна јер није имао континуиран однос са Гејтсом и “колико је далеко био спреман да иде да би га компромитовао”.

