Додик: Само Британци могу бити толико цинични да подржавају пут других ка одредишту које су они напустили

04.02.2026
15:39
Коментари:1
Само Британци могу бити толико цинични да подржавају пут других ка одредишту које су они напустили. Само они могу бити толико бахати да подржавају поштовање документа који су највише рушили, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Тако је Карен Пирс данас, крајње лицемјерно, изразила подршку Велике Британије путу БиХ ка Европској унији, из које је Британија изашла, и поштовању Дејтонског мировног споразума, који је она лично потпуно обесмислила - навео је Додик на Иксу.
Подсјетио је да је управо је креатор тзв. бонских овлаштења.
- И то поносно истиче као свој успјех, док се сав демократски настројен свијет саблажњава колонијалних правила која је наметнула. Када се Пирс америчком званичнику похвалила својим недjелом, он јој је рекао да би се стидио да је тако нешто учинио и да је даљи разговор с њом беспредметан - истакао је Додик.
Нагласио је да је Пирс злоупотријебила гостопримство које јој је указала Република Српска да вријеђа нашу здраву памет и достојанство.
- Сљедећи пут ћемо размислити какав ће третман имати - закључио је Додик.
