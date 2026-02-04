Logo
Разговарали Си и Трамп: Заказане посјете, спомиње се и Путин

Разговарали Си и Трамп: Заказане посјете, спомиње се и Путин
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Кинески предсједник Си Ђинпинг разговарао је телефоном са америчким лидером Доналдом Трампом, јавила је кинеска државна телевизија.

Разговор је услиједио само неколико часова након што је Си одржао видео-конференцију са руским предсједником Владимиром Путином.

Бијела кућа за сада није одговорила на Ројтерсов захтјев за коментар, а кинески државни медији нису објавили додатне детаље о позиву.

Кремљ је у међувремену саопштио да је унапријед обавијештен о Сијевом позиву руском предсједнику.

Касније је објављено да је Путин прихватио Сијев позив да посјети Кину у првој половини године, док је Трампова посјета Пекингу заказана за април.

