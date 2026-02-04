Разговарали Си и Трамп: Заказане посјете, спомиње се и Путин

Извор:
Агенције
04.02.2026
16:42
Коментари:0
Кинески предсједник Си Ђинпинг разговарао је телефоном са америчким лидером Доналдом Трампом, јавила је кинеска државна телевизија.
Разговор је услиједио само неколико часова након што је Си одржао видео-конференцију са руским предсједником Владимиром Путином.
Бијела кућа за сада није одговорила на Ројтерсов захтјев за коментар, а кинески државни медији нису објавили додатне детаље о позиву.
Кремљ је у међувремену саопштио да је унапријед обавијештен о Сијевом позиву руском предсједнику.
Касније је објављено да је Путин прихватио Сијев позив да посјети Кину у првој половини године, док је Трампова посјета Пекингу заказана за април.
