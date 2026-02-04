Минић: Рачуни Космоса нису блокирани

Извор:
СРНА
04.02.2026
13:25
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић демантовао је данас наводе појединих медија да су блокирани рачуни бањалучког предузећа "Космос".
"Рачуни `Космоса` нису блокирани из било ког разлога од Пореске управе Републике Српске или било кога другог. Ријеч је о једној трансакцији са банком која је имала проблема у вези са плаћањем", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Он је навео да ће ово питање бити ријешено.
