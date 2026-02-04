Logo
Вујичић: ФБиХ мора да поштује неприкосновеност приватне својине

СРНА

Мирослав Вујичић
Фото: АТВ БЛ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је данас да су од рата до данас у Федерацији БиХ на сцени огромни притисци на имовину Срба и Српске православне цркве, што је недопустиво јер је, према Повељи УН, приватна својина неприкосновена.

- Ово што се посљедњих дана дешава у Мостару и Зеници није нимало добро за БиХ, јер говори о наставку притисака и отимању српске имовине у ФБиХ - рекао је Вујичић и подсјетио да је на приватној српској имовини породице Куреш у Брадини била направљена џамија, која је касније срушена, а у Бијелом пољу је исто направљен вјерски објекат на српској земљи.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Ускоро почиње Васкршњи пост: Ово су правила, трајање и припремне недјеље

Према његовим ријечима, чак су и православну цркву у једном тренутку превели као државну имовину, али то је враћено, јер такав дискриминишући приступ не води ничему, а посебно не суживоту и међурелигијској толеранцији у БиХ.

Он је истакао да је имовина, према Повељи УН, неприкосновена и припада власницима, а ако ФБиХ хоће да иде европским путем, мора поштовати институт приватне својине.

Вујичић је додао да сличних негативних случајева има много и око Сарајева и Сарајевског поља, гдје је узурпирана и уништена српска имовина након рата у БиХ.

66bce36c71daa Злата Петровић

Сцена

Злата Петровић бирала између Хасана и Пеје, њен одговор све шокирао

- Надам се да ће доћи вријеме када ће се поштовати права свих конститутивних народа у БиХ, а не да право важи само за Бошњаке или Хрвате у ФБиХ, а да су Срби грађани другог реда. У Републици Српској влада потпуна једнакост, тако да Бошњаци који живе у Српској имају сва права којим се штити и поштује њихова имовина - рекао је Вујичић за Срну.

Према његовим ријечима, ако Бошњаци и њихови представници у власти желе да граде БиХ, онда се мора поштовати власничко право Срба.

Вујичић је подсјетио да се у ФБиХ и данас налази огромна имовина у власништву Срба и СПЦ која још није враћена правим власницима.

- Свједоци смо, нажалост, да се и данас настављају покушају узурпације српске имовине, како приватне тако и институционалне, што је посебно видљиво на примјеру атака на имовину СПЦ у ФБиХ - рекао је Вујичић.

Ново Требиње

Градови и општине

Погледајте како ће изгледати град будућности који се гради у Српској

Општински суд у Мостару уписао је у грунтовницу да је "држава" власник два гробља, у Врапчићима са капелом и у Горњим Врапчићима са црквом, те цркве у насељу Челебићи у Коњицу.

Саборна црква Пресвете Богородице у Зеници и земљиште око храма били су уписани у "својину државе", док манастир Завала сада припада општини Равно у ФБиХ.

Ипак, вјековна имовина СПЦ у Зеници више није "државна својина".

Поплава

Свијет

Због поплава евакуисано више од 50.000 људи

Након што је Саборна црква Пресвете Богородице 2019. године укњижена на БиХ, услиједио је правни преокрет, јер је надлежни суд 30. јануара вратио власништво СПЦ над имовином у Зеници.

