Минић са делегацијом УК: Дијалогом домаћих политичара рјешавати отворена питања

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са специјалном изасланицом Уједињеног Краљевства за Западни Балкан Карен Пирс.
Током разговора размијењена су мишљења о актуелној политичкој и економској ситуацији, са посебним освртом на процес европских интеграција.
Специјална изасланица Уједињеног Краљевства за Западни Балкан Карен Пирс изразила је подршку Уједињеног Краљевства путу БиХ ка Европској унији, те рјешавању свих отворених питања.
На састанку је оцијењено да је поштовање Дејтонског мировног споразума кључни оквир и гарант функционисања БиХ.
Премијер Саво Минић захвалио је саговорницима на исказаној подршци Уједињеног Краљевства, те навео да је и ова дипломатска посјета веома значајна за Републику Српску и БиХ и да шаље јасну поруку.
Минић је посебно истакао да се сва отворена питања морају рјешавати кроз дијалог домаћих политичких фактора.
На састанку је изражен обострани интерес за наставак сарадње усмјерене ка даљем напретку Републике Српске и БиХ, уз уважавање равноправности свих конститутивних народа.
Данашњем састанку присуствовао је амбасадор Велике Британије у БиХ Џулијан Рајли.
