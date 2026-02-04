Logo
Large banner

Минић са делегацијом УК: Дијалогом домаћих политичара рјешавати отворена питања

Извор:

АТВ

04.02.2026

11:46

Коментари:

1
Минић на састанку са делегацијом УК
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са специјалном изасланицом Уједињеног Краљевства за Западни Балкан Карен Пирс.

Током разговора размијењена су мишљења о актуелној политичкој и економској ситуацији, са посебним освртом на процес европских интеграција.

Специјална изасланица Уједињеног Краљевства за Западни Балкан Карен Пирс изразила је подршку Уједињеног Краљевства путу БиХ ка Европској унији, те рјешавању свих отворених питања.

На састанку је оцијењено да је поштовање Дејтонског мировног споразума кључни оквир и гарант функционисања БиХ.

Премијер Саво Минић захвалио је саговорницима на исказаној подршци Уједињеног Краљевства, те навео да је и ова дипломатска посјета веома значајна за Републику Српску и БиХ и да шаље јасну поруку.

Минић је посебно истакао да се сва отворена питања морају рјешавати кроз дијалог домаћих политичких фактора.

На састанку је изражен обострани интерес за наставак сарадње усмјерене ка даљем напретку Републике Српске и БиХ, уз уважавање равноправности свих конститутивних народа.

Данашњем састанку присуствовао је амбасадор Велике Британије у БиХ Џулијан Рајли.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Велика Британија

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Вишковић и Ајгун о изградњи ауто-пута Београд-Сарајево

Република Српска

Вишковић и Ајгун о изградњи ауто-пута Београд-Сарајево

8 ч

0
Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ

Република Српска

Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ

8 ч

4
Помоћник министра о Шумама Српске: Лично, нисам задовољан

Република Српска

Помоћник министра о Шумама Српске: Лично, нисам задовољан

8 ч

1
Милорад Додик са Тристаном Вукчевићем

Република Српска

Додик са Вукчевићем у САД

12 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner