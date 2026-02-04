Деђански: Бројни састанци Цвијановићеве у Америци показују јачање кредибилитета Српске

Извор:
Политички аналитичар Стевица Деђански оцијенио је да бројни састанци српског члана Предсјендиштва БиХ Жељке Цвијановић са америчким званичницима у Вашингтону показују да кредибилитет Републике Српске све више добија на значају.
Деђански је истакао да је то доказ да постоје утицајне земље и политичари који разумију да Република Српска води политику помирења у региону и да се потврђује да је све што је долазило од администрације бившег предсједника САД Џозефа Бајдена била измишљотина, која је првенствено разарала саму БиХ.
- Очигледно је да Република Српска сада на високом нивоу има разумевање за своју борбу за функционисање Дејтонског споразума, за шта се једина и залаже, знајући да коначног помирења нема без поштовања Републике Српске, што значи поштовања Дејтона - рекао је Деђански.
Он је нагласио да Република Српска то разумијевање није имала првенствено у Америци, што показује да су активности њеног руководства дале резултат.
Деђански сматра да не треба занемарити ни све друге активности на дипломатском плану које су претходиле посјети Цвијановићеве,вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић и предсједника СНСД-а Милорада Додика Америци.
- Њихове активности у САД треба сагледавати у контексту свих састанака који су дешавали на дипломатском нивоу последњих пола године. То укључује Додикове сусрете са /мађарским премијером/ Виктором Орбаном, /предсједником Русије/ Владимиром Путином, /руским министром спољних послова/ Сергејом Лавровом, као и посјету Израелу, састанке са /израелским премијером/ Бењамином Нетањахуом и у Кнесету - нагласио је Деђански.
Он је објаснио да су активности у Америци круна вишемјесечне дипломатске офанзиве с циљем јачања Републике Српске и њене позиције на међународном плану.
- То је пут како Република Српска и Срби и српски народ треба да се понашају и разбијају митове који су наметнути од Сарајева, Загреба и осталих у региону, који су на српској несрећи правили своју политику - рекао је Деђански.
Он сматра да све интензивнији контакти званичника Републике Српске са представницима САД и других држава потврђују да су Српска и Срби некако успјели да изађу из те матрице.
- Ако то спојимо са међународним састанцима и међународним посетама председника Србије Александра Вучића и учествовања на важним скуповима, почев од Давоса до Абу Дабија, показује се да су Срби у офанзиви, у којој не траже ништа што није нормално или немогуће, него само показују да хоће мир у региону - навео је Деђански.
Он је истакао да су се Срби развијали само у времену када нема сукоба и да се зато залажу за мир.
- Нажалост, политичари у земљама региона, а нарочито у Сарајеву, праве свој политички успех на изазивању немира и на сатанизацији српског народа. Али, то очигледно више нема пролаз - рекао је Деђански.
