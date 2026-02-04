Logo
Large banner

Деђански: Бројни састанци Цвијановићеве у Америци показују јачање кредибилитета Српске

Извор:

СРНА

04.02.2026

13:11

Коментари:

0
Деђански: Бројни састанци Цвијановићеве у Америци показују јачање кредибилитета Српске
Фото: РТРС

Политички аналитичар Стевица Деђански оцијенио је да бројни састанци српског члана Предсјендиштва БиХ Жељке Цвијановић са америчким званичницима у Вашингтону показују да кредибилитет Републике Српске све више добија на значају.

Деђански је истакао да је то доказ да постоје утицајне земље и политичари који разумију да Република Српска води политику помирења у региону и да се потврђује да је све што је долазило од администрације бившег предсједника САД Џозефа Бајдена била измишљотина, која је првенствено разарала саму БиХ.

Љубавни пар

Занимљивости

Ово су знакови са најмање среће у љубави

- Очигледно је да Република Српска сада на високом нивоу има разумевање за своју борбу за функционисање Дејтонског споразума, за шта се једина и залаже, знајући да коначног помирења нема без поштовања Републике Српске, што значи поштовања Дејтона - рекао је Деђански.

Он је нагласио да Република Српска то разумијевање није имала првенствено у Америци, што показује да су активности њеног руководства дале резултат.

Деђански сматра да не треба занемарити ни све друге активности на дипломатском плану које су претходиле посјети Цвијановићеве,вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић и предсједника СНСД-а Милорада Додика Америци.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Трупе "коалиције вољних" биће легитимна мета

- Њихове активности у САД треба сагледавати у контексту свих састанака који су дешавали на дипломатском нивоу последњих пола године. То укључује Додикове сусрете са /мађарским премијером/ Виктором Орбаном, /предсједником Русије/ Владимиром Путином, /руским министром спољних послова/ Сергејом Лавровом, као и посјету Израелу, састанке са /израелским премијером/ Бењамином Нетањахуом и у Кнесету - нагласио је Деђански.

Он је објаснио да су активности у Америци круна вишемјесечне дипломатске офанзиве с циљем јачања Републике Српске и њене позиције на међународном плану.

- То је пут како Република Српска и Срби и српски народ треба да се понашају и разбијају митове који су наметнути од Сарајева, Загреба и осталих у региону, који су на српској несрећи правили своју политику - рекао је Деђански.

Полиција Црна Гора

Регион

Свештенику СПЦ запаљен аутомобил

Он сматра да све интензивнији контакти званичника Републике Српске са представницима САД и других држава потврђују да су Српска и Срби некако успјели да изађу из те матрице.

- Ако то спојимо са међународним састанцима и међународним посетама председника Србије Александра Вучића и учествовања на важним скуповима, почев од Давоса до Абу Дабија, показује се да су Срби у офанзиви, у којој не траже ништа што није нормално или немогуће, него само показују да хоће мир у региону - навео је Деђански.

Он је истакао да су се Срби развијали само у времену када нема сукоба и да се зато залажу за мир.

илу-ауто-26092025

Ауто-мото

Половни аутомобили све скупљи: Ово су додатни трошкови за возаче

- Нажалост, политичари у земљама региона, а нарочито у Сарајеву, праве свој политички успех на изазивању немира и на сатанизацији српског народа. Али, то очигледно више нема пролаз - рекао је Деђански.

Подијели:

Таг:

Стевица Деђански

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено

Здравље

Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено

7 ч

0
Убици брачног пара укинута пресуда: Изрешетао Предрага и Ивану у новогодишњој ноћи

Хроника

Убици брачног пара укинута пресуда: Изрешетао Предрага и Ивану у новогодишњој ноћи

7 ч

0
Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

Сцена

Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

7 ч

0
Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза

Тенис

Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза

7 ч

0

Више из рубрике

Мирослав Вујичић

Република Српска

Вујичић: ФБиХ мора да поштује неприкосновеност приватне својине

7 ч

0
Минић на састанку са делегацијом УК

Република Српска

Минић са делегацијом УК: Дијалогом домаћих политичара рјешавати отворена питања

8 ч

1
Вишковић и Ајгун о изградњи ауто-пута Београд-Сарајево

Република Српска

Вишковић и Ајгун о изградњи ауто-пута Београд-Сарајево

8 ч

0
Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ

Република Српска

Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ

8 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner