Ово су знакови са најмање среће у љубави

Извор:

Б92

04.02.2026

13:09

Ово су знакови са најмање среће у љубави
Фото: Vera Arsic/Pexels

Тешко им је да одржавају односе с другима, а често траже савршенство у својим партнерима и то је разлог због којег се не задржавају у љубавним везама.

Ако ваша љубавна веза не траје дуже од неколико мјесеци и увијек се питате шта прекида вашу везу, чак и ако се у почетку чини да је све у реду, можда је одговор у звијездама.

Док односи зависе од укључених људи и њихових жеља да имају однос, понекад и астрологија може имати улогу у томе.

Ови хороскопски знакови имају највише неуспјешних веза и најмање среће у љубави, према Пинквилли.

Рак

Раковима је изузетно тешко одржати везу. Колико год труда уложили, Ракови увијек заврше с неуспјелим везама.

Не ради се о томе да не желе да њихова веза функционише, већ чињеница да је све што раде непотпуно и недовољно.

Дјевица

Дјевице ће такође имати неуспјеле везе.

Разлог томе је што често траже савршенство када су у питању односи.

Табла на албанском у Лепосавићу

Србија

Уклоњене ћириличне табле у Лепосавићу и Звечану

Једна грешка и они почињу да губе интерес за другу особу.

Штавише, често замјењују привлачност с љубављу и то је оно што их оставља у неуспјелим везама.

Бик

Бикови, такође, трпе многе раскиде у животу.

Иако увијек дају све од себе у вези, њихов партнер често на крају очекује пуно више.

Без обзира на то колико труда улажу, друга особа их некако никада не сматра довољним и радије се одваја од везе.

Шкорпија

Шкорпије обично доносе одлуке о љубави и вези без много размишљања.

То је разлог зашто након неколико мјесеци везе на крају осјећају да нешто није у реду.

Можда почну да проналазе недостатке у својој вези и можда чак повјерују да заслужују боље.

Као резултат тога, имају много пропалих веза, јер су у сталној потрази за савршенством, преноси Б92.

Љубав

Хороскоп

