Овако савршен фебруар се неће поновити до 2037. године

Телеграф

04.02.2026

09:54

Фебруар 2026. године улази, како стручњаци наводе, у календарски историју.

Фебруар 2026. године издваја се у календару као риједак и потпуно правилан мјесец. Има тачно 28 дана и састоји се од четири исте седмице, без икаквих одступања у распореду.

Мјесец почиње у недјељу и завршава се у суботу, па се сваки дан у недјељи појављује тачно четири пута.

Календар је затворена цјелина без "вишка" дана, продужених седмица или прелива у наредни мјесец.

Овакав распоред могућ је само у непреступним годинама у којима 1. фебруар пада у недјељу, због чега се не појављује често.

Посљедњи пут савршено симетричан фебруар забиљежен је 2015. године, док се у 2026. овај календарски образац понавља. Након тога, сљедећи такав фебруар очекује се тек 2037. године.

Због потпуне правилности, фебруар 2026. важи за најпрегледнији мјесец у години. Свака седмица има исту структуру, сви датуми заузимају исто мјесто у календару.

Без преступног дана и без календарских изузетака, овај фебруар представља ретку тачку потпуне равнотеже у годишњем распореду времена, преноси "Телеграф".

