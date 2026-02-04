Влада Српске покренуће поступак за оцјену уставности Закона о земљишним књигама ФБиХ

Извор:
Влада Републике Српске покренуће поступак за оцјену уставности Закона о земљишним књигама Федерације БиХ /ФБиХ/ због уочених неправилности у поступцима уписа имовине и неинформисања странака у поступку, један је од закључака Интерресорне радне групе коју је Влада Српске формирала ради заштите имовинских права Срба у ФБиХ и пружања правне подршке Српској православној цркви /СПЦ/.
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је на конференцији за новинаре, након првог састанка Интерресорне радне групе, да ће од данас ово тијело бити у сталном засједању, те да ће на наредне састанке бити позвани представници епархија СПЦ у БиХ, као и представници Одбора за заштиту Срба у Федерацији БиХ.
"Осим покретања поступка за оцјену уставности Закона о земљишним књигама, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске прошириће капацитете подршке Србима у ФБиХ, Адвокатска комора позваће адвокате да се ставе на располагање СПЦ и српском народу, а предузећемо и друге активности ради заштите српске имовине", поручио је Селак.
Он је истакао да је Република Српска данас показала да ће дати одговоре и да неће бити само посматрач онога што се дешава српском народу у ФБиХ.
С друге стране, навео је Селак, Република Српска никада није правила проблем када су у питању светиње или гробља других народа на подручју Републике Српске.
Селак је најавио да ће затражити састанак са министрима правде на нивоу БиХ, ентитета и кантона, поручивши свим институцијама у ФБиХ да још једном поведу рачуна и да исправе незаконитости у вези са књижењем имовине.
Генерални секретар Влада Републике Српске Далибор Панић рекао је да је Влада формирала најшири фронт како би се заштитила имовина Срба у ФБиХ.
Он је навео да је Српска урадила усклађивање евиденција много прије него што је то урадила ФБиХ, али није било потребе да се формира било какво тијело у том ентитету које би штитило било чију имовину на територији Републике Српске, зато што су то радили институционално, примјењивали посебне прописе, улагали посебна средства на позивање странака.
"То нас је оквирно коштало око 200.000 КМ мјесечно. Био је то спор, мукотрпан процес, али посебна пажња се обраћала на права свих људи који су били уписани у неку од тих евиденција", подсјетио је Панић.
Он је нагласио да се посебна пажња обраћала на уписе када су била у питању права вјерских заједница.
"Замислите да смо ми то радили на овај начин као што се ради у ФБиХ, какав би хаос настао", истакао је Панић.
Он је оцијенио да је ово, не само правно, него и политичко питање, упитавши да ли је ово покушај да БиХ, која Уставом нема имовину, њу стекне на терет Срба.
Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Драган Станковић рекао је да ће бесплатна правна помоћ Србима из ФБиХ бити проширена на све 64 организационе јединице у Републици Српској.
"До сада је ова помоћ пружана у шест канцеларија, уз значајно повећање броја захтјева у односу на претходни период. То су Бањалука, Бијељина, Зворник, Источно Сарајево, Невесиње и Мркоњић Град. У прошлој години, у односу на претходну, повећан је ангажман за 175 одсто у смислу пружања помоћи људима", рекао је Станковић.
Он је упозорио да је отимање цркава и гробаља више од задње линије одбране као нечег најсветијег, што се покушава узурпирати на перфидан начин да би се стварала такозвана државна имовина.
Замјеник правобраниоца Републике Српске Милан Радујко рекао је да ће Правобранилаштво ставити на располагање сва стручна лица да би дали свесрдну подршку свима којим је потребна у ФБиХ.
Он је истакао да Закон о земљишним књигама ФБиХ није уставан, као што то нису ни Уредба о излагању на јавни увид података премјера и катастра класирања земљишта, Правилник о поступању у земљишно-књижним стварима.
"Указивали смо на све ово и раније, али и на покушај отуђења покретне имовине и културног блага српског народа који се односи на Чајничко јеванђеље које су покушали уписати као национално благо БиХ", подсјетио је Радујко.
Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске Дарко Кременовић рекао је да је неспорно да је дошло до повреде људских права и неприкосновености права власништва, што је довело до правне несигурности у ФБиХ по питању заштите имовине Срба и СПЦ.
Интерресорну радну групу, која је формирана ради заштите права СПЦ и Срба у ФБиХ, чине представници Владе Републике Српске и Министарства правде, Правобранилаштва, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, као и Адвокатске коморе Српске.
Општински суд у Мостару уписао је у грунтовницу да је власник православног гробља у насељу Врапчићи "држава", а затим је исто урадио и са капелом и још једним православним гробљем на другој парцели.
